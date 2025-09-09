Von der Leyen rinde cuentas por el acuerdo comercial con Trump ante los radicales que planean una moción de censura

El discurso sobre el estado de la Unión que Ursula von der Leyen pronunciará este miércoles ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo se presenta como uno de los más difíciles de su mandato, puesto que debe rendir cuentas sobre el que ya se conoce como "verano de la humillación europea" ante Donald Trump.

En el envite, la presidenta de la Comisión se juega la supervivencia de la 'gran coalición' que la sostiene (formada por democristianos, socialistas y liberales, con el apoyo intermitente de los verdes), acechada por la amenaza de nuevas mociones de censura por parte de la izquierda y de la derecha radical.

Si Von der Leyen está de nuevo en el ojo del huracán es sobre todo por el polémico acuerdo comercial que firmó a finales de julio con Trump en uno de sus campos de golf en Escocia. Un pacto por el que Bruselas rebaja a cero los aranceles a los productos industriales de EEUU, mientras acepta que Trump imponga un recargo general del 15% a las mercancías europeas.

"El acuerdo arancelario con Trump es difícil. A nadie en Europa le puede gustar este acuerdo. Pero aún así, el grupo popular europeo (la familia política de Von der Leyen) cree que es lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa entrar en una guerra comercial abierta con EEUU", asegura su portavoz, Daniel Köster.

Este es precisamente el principal argumento que esgrimirá la presidenta para justificar sus concesiones a Trump, además de defender que el pacto "ofrece a las empresas y consumidores de la UE la estabilidad y certidumbre que tanto necesitan". Von der Leyen necesita el apoyo de la Eurocámara para ratificar algunas piezas del acuerdo.

Pero estas explicaciones no convencen de momento ni a los socialistas ni a los liberales, que avisan de que no se conformarán con aprobar automáticamente un texto que "no es recíproco, ni equilibrado ni justo".

"Los socialdemócratas pedimos una respuesta mucho más firme y unida por parte de la Comisión Europea y de los Estados miembros", aseguran en un comunicado. Su prioridad es aprobar "medidas de protección" para la industria europea y "una cláusula de revisión vinculante que proteja a Europa de la imprevisibilidad de Trump".

Para mantener su apoyo, el grupo dirigido por la española Iratxe García reclama además a Von der Leyen nuevas medidas sociales, en particular el lanzamiento de un plan de vivienda asequible.

Finalmente, los socialistas europeos piden a la presidenta que endurezca el tono hacia el Gobierno de Benjamin Netanyahu y proponga suspender el Acuerdo de Asociación con Israel por la vulneración de los derechos humanos en Gaza.

“Este acuerdo asimétrico se firmó en condiciones catastróficas para la imagen de la Unión Europea. Es imposible conformarse con aranceles del 15%", se ha quejado también la jefa del grupo liberal Renew, Valérie Hayer.

"Es más, ni siquiera contamos con la estabilidad y previsibilidad prometidas por los artífices del acuerdo, ya que Donald Trump ahora quiere obligarnos a revisar nuestra normativa digital", denuncia Hayer, muy próxima al presidente francés, Emmanuel Macron.

Como contrapunto a los aranceles de Trump, Von der Leyen pedirá a la Eurocámara que acelere la ratificación de los acuerdos de libre comercio recién finalizados con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y con México, que también son polémicos por su impacto en el sector agroalimentario.

Aparte del comercio, la otra gran prioridad para la presidenta en su discurso sobre el estado de la Unión es reforzar el apoyo a Ucrania y acelerar la inversión en defensa para hacer frente a la amenaza de Rusia.

Von der Leyen tiene previsto anunciar los primeros detalles del decimonoveno paquete de medidas restrictivas contra Moscú, que según el FT podría incluir sanciones contra China y otros países terceros, coordinadas con EEUU, por comprar petróleo y gas rusos.

El Ejecutivo comunitario desvelará además el reparto entre los Estados miembros de los 150.000 millones en créditos del programa europeo de rearme SAFE. Polonia lidera la clasificación, ya que ha solicitado 45.000 millones de euros, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez habría pedido alrededor de 1.000 millones, según Defence Industry Europe.

Finalmente, la presidenta tiene previsto presentar de cara al Consejo Europeo de finales de octubre una hoja de ruta para que la UE alcance la independencia respecto a EEUU en materia de defensa de aquí a 2030. En ella detallará cuáles son las carencias en materia militar, qué capacidades se necesitan y cuáles deben ser los hitos y objetivos para avanzar.

Junto con la defensa, socialistas, populares y liberales le piden a Von der Leyen que acelere las iniciativas para poner en práctica el informe sobre cómo mejorar la competitividad de Europa elaborado por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Aunque el estudio se presentó hace ya un año, sólo se han puesto en práctica el 11% de sus recomendaciones.

Sin esperar a escuchar las explicaciones de Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión, el grupo de la izquierda radical en la Eurocámara -al que están adscritas las eurodiputadas de Podemos y parte de las de Sumar- ya ha empezado a reunir firmas con el fin de presentar una moción de censura contra ella.

También el grupo de derecha radical Patriotas por Europa, en el que milita Vox, ha confirmado que presentará por su cuenta otra moción para tratar de tumbar a Von der Leyen, aunque sin concretar el calendario.

"Nuestro Parlamento es extremadamente inestable. La extrema derecha y la extrema izquierda probablemente van a multiplicar las mociones de censura. Esto refuerza la necesidad de consolidar la mayoría proeuropea", avisa la líder de los liberales.