Zelenski denuncia que un bombardeo ruso ha matado a más de 20 personas en Donetsk cuando cobraban las pensiones

El lugar donde de la aldea de Yarova donde se ha registrado el ataque. Vadym Filashkin

A la espera de desencallar las negociaciones diplomáticas o de enfrentarse a nuevas sanciones, la Rusia de Vladímir Putin sigue con su feroz campaña de bombardeos sobre Ucrania. El último, registrado sobre una aldea en la región de Donetsk, a muy pocos kiómetros del frente, ha matado a más de una veintena de personas, según ha denunciado a través de las redes sociales el presidente Volodímir Zelenski.

El mandatario ucraniano ha acompañado la publicación con un escalofriante vídeo en el que se ven varios cadáveres entre restos de árboles y de una furgoneta calcinada. Y ha asegurado que el bombardeo tuvo lugar cuando se estaba repartiendo el dinero de las pensiones.

"Estos ataques no deben quedar sin una respuesta internacional adecuada", ha exigido Zelenski. "Los rusos siguen destruyendo vidas mientras evitan nuevas sanciones. El mundo no debe permanecer callado. Se necesita una reacción de Estados Unidos, de Europa y del G20. Se necesitan medidas contundentes para que Rusia deje de sembrar la muerte".

El gobernador de Donetsk ha detallado que el ataque se registró en la pequeña aldea de Yarova , a unos diez kilómetros al norte de la ciudad de Sloviansk y a unos nueve de la línea del frente, hacia las 12:30 hora local. "Esto no es una operación militar, es puro terrorismo", sentenció, añadiendo que también hay una veintena de heridos.

El "salvaje" ataque, según Zelenski, se produce horas antes de que comience en Londres una nueva reunión de coordinación de los países que ofrecen ayuda militar a Ucrania. Kiev espera obtener de la reunión más defensas aéreas para proteger a su población, sus infraestructuras y su Ejército de los bombardeos rusos contra su territorio.

El pasado domingo, el Ejército de Putin lanzó el ataque aéreo más masivo en los más de tres años de guerra con 805 drones de tipo Shahed y 13 misiles. Las explosiones de los proyectiles mataron a tres personas en Kiev, la capital, y a dos más en otras regiones del país, y alcanzaron por primera vez el edificio más importante del Gobierno ucraniano.