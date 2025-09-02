La UE avisó en mayo sobre el riesgo de ataques rusos contra los GPS de los aviones como el sufrido por Von der Leyen

La Unión Europea avisó ya en mayo sobre el riesgo de ataques rusos contra los sistemas de navegación por satélite utilizados por los aviones como el que sufrió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen este domingo en el aeropuerto de Plovdiv, al sur de Bulgaria.

"Los casos de interferencia en los sistemas de navegación por satélite (GNSS) no son incidentes aleatorios, sino una acción sistemática y deliberada por parte de Rusia y Bielorrusia", señala un documento interno del Consejo de la UE al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Moscú y Minsk son señalados como los responsables de "un ataque híbrido al espectro radioeléctrico, esencial para la tecnología moderna y la seguridad regional".

"Hasta ahora, causar daños significativos ha sido sencillo y barato, sin que se asuma ninguna responsabilidad. Por lo tanto, es muy probable que esta actividad continúe a menos que se tomen contramedidas proporcionales", avisa el documento.

En el caso de Von der Leyen, la interferencia rusa deshabilitó los servicios de navegación GPS en el aeropuerto búlgaro, lo que obligó al chárter en el que viajaba la presidenta a aterrizar utilizando mapas en papel, según ha explicado el Financial Times, primer medio en informar sobre el incidente.

"Podemos confirmar que hubo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó de forma segura en Bulgaria", ha confirmado la portavoz de la alemana, Arianna Podestà. "Las autoridades búlgaras sospechan que esta interferencia flagrante fue llevada a cabo por Rusia", ha agregado.

El Gobierno de Bulgaria ha explicado que la señal de GPS se perdió cuando el avión de Von der Leyen se aproximaba al aeropuerto de Plovdiv, lo que llevó a los controladores de tráfico aéreo a recurrir a sistemas de navegación terrestres para garantizar un aterrizaje seguro.

¿Se trata de un ataque dirigido específicamente contra la presidenta de la Comisión? En el Ejecutivo comunitario ni confirman ni desmienten, aunque se trata de la segunda vez en pocos días que el Kremlin apunta contra objetivos de la UE, tras el bombardeo que afectó a la embajada europea en Kiev.

"Putin no ha cambiado, y no cambiará. Es un depredador. Solo se le puede frenar mediante una disuasión fuerte", dijo Von der Leyen tras aterrizar en Bulgaria.

La presidenta ha realizado en los últimos días una gira por los Estados miembros que están más cerca del frente de guerra como muestra de solidaridad, que le ha llevado también a Letonia, Finlandia, Estonia, Polonia, Lituania y Rumanía.

"Estamos acostumbrados a las amenazas e intimidaciones que son un componente habitual del comportamiento hostil de Rusia. Esto no va a hacer más que reforzar aún más nuestro compromiso inquebrantable de incrementar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania", ha dicho la portavoz.

En el documento interno del Consejo, que se discutió en la reunión de ministros de Telecomunicaciones de la UE del pasado 8 de junio, se señala que las interferencias en los sistemas de navegación aérea procedentes de Rusia y Bielorrusia se iniciaron en 2022, tras el estallido de la guerra de Ucrania, y afectan sobre todo a la región del mar Báltico.

Se trata de dos tipos de distorsiones: la que impide que se reciba información sobre la ubicación, altitud y tiempo del avión (jamming), o la que envía señales GPS falsas, de forma que la ubicación, altitud y tiempo de la aeronave se muestran incorrectamente (spoofing).

Desde agosto de 2024, se ha registrado "un aumento drástico" de este tipo de prácticas. En Lituania se pasó de 556 casos en marzo de 2024 a 890 en octubre de 2024 y 1185 en enero de 2025. En Letonia, de 790 casos en octubre de 2024 a 1288 en enero de 2025. En Estonia: 1150 casos en octubre de 2024 y 1085 en enero de 2025.

Y en Polonia: de 1908 casos en octubre de 2024 a 2732 en enero de 2025. Desde comienzos de 2025, también se ha observado con mayor frecuencia la interferencia de señales de sistemas de navegación en buques marítimos.

"La interferencia de los sistemas de navegación por satélite, como creciente problema de seguridad, requiere una acción coordinada inmediata. Hasta ahora, los intentos de varios Estados miembros para abordar el problema no han producido resultados tangibles", señala el documento.

"Por tanto, es necesario intensificar los esfuerzos diplomáticos para abordar las interferencias y ejercer presión sobre los responsables. Al mismo tiempo, debe acelerarse el desarrollo de soluciones técnicas para reducir vulnerabilidades y reforzar la resiliencia de los GNSS, teniendo en cuenta que los sectores del transporte, la energía, las telecomunicaciones y las finanzas también dependen de servicios GNSS fiables", concluye.

En la reunión del Consejo de Telecomunicaciones de junio, un total de 17 Estados miembros -entre ellos España- enviaron una carta a la Comisión Europea en la que reclaman medidas inmediatas y coordinadas para hacer frente a estas interferencias provocadas por Rusia y Bielorrusia.

Entre las acciones más urgentes, los Gobiernos reclaman suspender a Rusia y Bielorrusia el derecho a registrar en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) el uso de recursos radioeléctricos mientras duren las interferencias.

La UE también debe acelerar el despliegue de servicios de navegación por satélite resistentes a interferencias, en particular las funciones antispoofing que forman parte del programa europeo Galileo, así como mejorar la cooperación civil-militar con la OTAN.

Finalmente, los Gobiernos deberían intensificar la cooperación con la industria y fomentar herramientas de mitigación y pruebas periódicas de sistemas de respaldo.

El Ejecutivo comunitario ha confirmado este lunes que está trabajando ya en un plan de acción para el sector de la aviación, para el que colabora con la Agencia Europea de Seguridad Aérea, Eurocontrol, los Estados miembros y la industria. Además, la UE ya ha incluido en su 'lista negra' de sanciones por la guerra de Ucrania a varias empresas y personas responsables de estas interferencias.