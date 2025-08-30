Al menos un muerto y 5 heridos en un atropello "intencionado" en el norte de Francia: se descarta la pista terrorista

Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas -dos de ellas de extrema gravedad- después de que esta madrugada un coche atropellara "intencionadamente" y "a toda velocidad" a un grupo de personas que estaban frente a un bar de la localidad de Évreux (Normandía), en el norte de Francia, según la fiscalía de esta ciudad.

Las causas del incidente están siendo investigadas, pero las primeras investigaciones han llevado a las autoridades a descartar la pista terrorista o con intenciones racistas. El magistrado encargado del caso ha abierto una investigación por homicidio e intento de homicidio.

El alcalde de esta localidad, Guy Lefrand, ha confirmado en un mensaje en las redes sociales que este incidente se produjo después de un altercado entre un grupo de personas sucedido en torno a las 4:00h horas frente al local La Winery, donde había alrededor del 100 personas.

En concreto, el altercado fue "entre una joven y varios hombres".

La prensa francesa informa de que tres personas sospechosas de haber participado en este atropello han sido detenidas. Dos de estas personas se encontraban dentro del vehículo en el momento del atropello.



El fallecido era un hombre de unos 30 años, precisa el magistrado a cargo de la investigación. "La situación está ahora tranquila. También ha trascendido que las cinco personas fueron hospitalizadas. Una investigación está en marcha para establecer las circunstancias exactas de este drama", ha añadido el regidor de la ciudad.