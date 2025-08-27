Alemania aprueba un proyecto de ley para ampliar su ejército a 260.000 soldados y recuperar la 'mili' voluntaria

El canciller Merz y el ministro Pistorius, tras la reunión del consejo de ministros alemán. Christian Mang Reuters

El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca la mayor expansión de las Fuerzas Armadas desde la Guerra Fría. El plan pretende aumentar el número de soldados profesionales hasta 260.000, casi 80.000 más que los actuales, y duplicar la cifra de reservistas hasta 200.000.

El texto plantea la recuperación de un servicio militar basado en la voluntariedad. Sin embargo, no descarta el retorno de la conscripción obligatoria si no se alcanzan las metas de reclutamiento.

El canciller Friedrich Merz y el ministro de Defensa Boris Pistorius defendieron la iniciativa como respuesta al deterioro de la seguridad en Europa. Subrayaron la obligación de Alemania de reforzar la defensa convencional en el continente y sostener el escudo de la OTAN frente a Rusia.

“Por su tamaño y su peso económico, Alemania debe contar con el ejército convencional más fuerte de Europa”, declaró Merz. Pistorius añadió que la situación internacional no solo requiere un ejército bien equipado, sino también más numeroso.

El plan prevé una primera incorporación de 15.000 voluntarios, con un aumento gradual hasta llegar a 38.000 en 2030. Los reclutas recibirán unos 2.000 euros netos al mes y tendrán cubiertos todos los gastos sanitarios. El Ejecutivo confía en que estas condiciones hagan más atractivo el ingreso en la Bundeswehr.

A partir de 2026 se restablecerá un registro obligatorio para todos los varones que cumplan 18 años. Quienes hayan nacido desde 2008 recibirán una notificación oficial con un cuestionario sobre su disposición y capacidad para servir.

Si la vía voluntaria no bastara para cubrir las plazas fijadas, el Gobierno podría reintroducir el servicio militar obligatorio, suspendido en 2011. Pese a ello, Pistorius expresó su confianza en que no será necesario y citó el ejemplo de Suecia, donde el ejército ha crecido gracias a incentivos y mejores condiciones.

La propuesta forma parte de un paquete más amplio de seguridad nacional. Junto a la reforma del servicio militar, el gabinete aprobó la creación de un Consejo Nacional de Seguridad y el refuerzo del Servicio de Contraespionaje Militar.

La reunión de este miércoles se celebró de manera excepcional en el Ministerio de Defensa, algo que no ocurría desde 1992. El gesto buscaba subrayar la relevancia del cambio estratégico que afronta la Bundeswehr.

Actualmente, el ejército alemán cuenta con unos 180.000 efectivos. Desde la supresión de la conscripción en 2011, ha tenido dificultades para cubrir plazas. No obstante, en lo que va de año, las campañas de captación han logrado un incremento del 28% en el número de reclutas respecto a 2023.

El Ejecutivo confía en que la combinación de incentivos económicos, formación técnica y reconocimiento social baste para alcanzar los objetivos sin recurrir a la obligación legal.