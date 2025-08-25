La Policía francesa detiene a un presunto asesino en serie de homosexuales tras aparecer cuatro cadáveres en el Sena

Agentes de la Policía de Francia en una imagen de archivo.

La Policía francesa detuvo a un hombre acusado de asesinato tras el descubrimiento de cuatro cadáveres en el río Sena, en las afueras de París, informó este lunes la Fiscalía de Creteil.

Los cuatro cadáveres fueron encontrados el 13 de agosto en una zona conocida por sus encuentros sexuales entre homosexuales, una práctica conocida como cruising, en Choisy-Le-Roi, en los suburbios del sureste de la capital francesa, señaló el Ministerio Público.

El arrestado, de unos 20 años y cuyo nombre no ha trascendido, era una persona sin hogar y había sido visto a menudo en el área donde se descubrieron los cuerpos sin vida de las víctimas.

Dos de las víctimas también eran personas sin hogar y eran de nacionalidad argelina y tunecina. Otra era un argelino de 21 años que vivía cerca, y la cuarta era un francés de 48 años.

Dos de los cadáveres presentaban lesiones “evocadoras de estrangulamiento”, y un tercero, “una marca sospechosa cuyo origen no se ha podido determinar”, según informó AFP.

La Fiscalía de Créteil confirmó este domingo por la tarde su “imputación por asesinato de las cuatro víctimas" y su ingreso en prisión preventiva.

Según una fuente cercana al caso, ha sido puesto en prisión preventiva de conformidad con las peticiones de la fiscalía.