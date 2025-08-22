El jefe de la OTAN promete desde Kiev "reforzar" el poder militar de Ucrania tras la idea de Trump de atacar Rusia

Mark Rutte y Volodímir Zelenski, en la rueda de prensa conjunto de este viernes. Thomas Peter Reuters

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajó este viernes de manera inesperada a Kyiv para anunciar junto a Volodímir Zelenski un nuevo compromiso occidental con la defensa de Ucrania.

El dirigente neerlandés subrayó que la coalición de países aliados trabaja en un paquete de garantías destinado a impedir que Rusia pueda volver a lanzar una ofensiva a gran escala. “Queremos que Vladímir Putin sepa que nunca más intentará atacar Ucrania”, señaló en rueda de prensa.

La visita se produce pocos días después de la cumbre en Washington entre el presidente ucraniano, el estadounidense Donald Trump y varios líderes europeos, en la que se avanzó en un esquema de seguridad de dos capas: el fortalecimiento del ejército ucraniano y el respaldo político y militar de Estados Unidos y Europa.

Según adelantó Bloomberg, el borrador del acuerdo podría cerrarse esta misma semana e incluiría el envío de tropas británicas y francesas, además de efectivos de otros diez países.

Zelenski insistió en que los compromisos deben tener un alcance equivalente al artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro de la Alianza es una agresión contra todos.

“Se trata de un gran esfuerzo. Las garantías dependen de lo que nuestros socios estén dispuestos a aportar, pero también de lo que nuestro ejército pueda mantener para seguir siendo fuerte”, explicó.

El presidente ucraniano defendió que su país necesita una arquitectura de seguridad estable que dé certidumbre “a nuestros hijos y nietos de que Rusia no volverá a invadirnos”.

El dirigente ucraniano reiteró además su disposición a reunirse directamente con Putin, pese a los intentos del Kremlin de impedirlo. “A diferencia de Rusia, no tenemos miedo de ningún encuentro con líderes”, afirmó. Sin embargo, reconoció que Moscú “hace todo lo posible” para frenar cualquier conversación bilateral.

Trump aseguró esta semana que el mandatario ruso le había expresado por teléfono su disposición a dialogar, lo que abriría la puerta a una primera cita entre ambos dirigentes desde 2019, cuando se vieron en París en el marco de las negociaciones de Normandía.

Zelenski aclaró que Ucrania está lista para el cara a cara, pero advirtió de que, si Moscú se niega, espera una reacción firme de Washington.

“Pedimos a Estados Unidos que imponga sanciones adicionales si Rusia rechaza el diálogo”, dijo.

Según el calendario que manejan Kyiv y Washington, la definición del sistema de garantías debería estar clara en un plazo de una semana. En ese momento podría fijarse la reunión entre Zelenski y Putin, seguida de un eventual encuentro a tres con Trump.

La posibilidad de implicar fuerzas extranjeras sobre el terreno sigue abierta, aunque aún sin definiciones. “Es demasiado pronto para decir quién podría aportar tropas, inteligencia o presencia aérea y marítima”, admitió Zelenski.

El propio Rutte se mostró cauto, aunque subrayó que la conversación avanza y que el objetivo común es disuadir cualquier nueva ofensiva rusa.

Francia, por boca de Emmanuel Macron, ha reiterado que las garantías no equivaldrán a la adhesión de Ucrania a la OTAN, sino a un modelo basado en un ejército nacional sólido respaldado por la llamada Coalición de los Dispuestos, un grupo de más de treinta países.

Trump, por su parte, deslizó que Washington podría ofrecer cobertura aérea como parte del acuerdo, pero descartó enviar soldados sobre el terreno.

El Kremlin, en cambio, ha rechazado el plan. El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, aseguró que cualquier esquema de seguridad para Ucrania debe contar con la participación de Rusia. Zelenski respondió con dureza: “No sé quién amenaza a Rusia. Fueron ellos quienes nos atacaron”.

Kyiv ha mencionado a Suiza, Austria y Turquía como posibles sedes de una futura cumbre, aunque el presidente ucraniano admitió que con Hungría sería “difícil” por la resistencia del Gobierno de Viktor Orbán a apoyar a su país. Trump, en paralelo, intenta persuadir a Budapest de que levante su veto al ingreso de Ucrania en la Unión Europea.