Francia logra controlar su mayor incendio, que arrasa 16.000 hectáreas, aunque tardará "días" en extinguirlo

El megaincendio que ha quemado más de 16.000 hectáreas en el macizo de Corbières, a una treintena de kilómetros al suroeste de Narbona, está controlado después de que los bomberos consiguieran detener su avance el jueves, pero para extinguirlo todavía tardarán "varios días".



Este es el diagnóstico hecho este viernes por el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Aude, Christophe Pouget, que en una entrevista al canal BFMTV ha subrayado que serán necesarios "varios días de vigilancia para poder declararlo extinguido", y eso significa "al menos todo el fin de semana".



Pouget ha señalado que a partir de mañana su departamento estará en alerta naranja por canícula y eso "no es una situación favorable" para apagar totalmente este incendio, que desde el martes ha calcinado bosque y campos de cultivo (en particular viñas) en 15 términos municipales con un perímetro de 90 kilómetros.



Météo France ha declarado en alerta naranja a partir de esta tarde 11 departamentos del sur y del este de Francia, en las regiones de Toulouse y de Lyon, respectivamente, a los que se añadirán el sábado otros seis, entre ellos Aude, donde ese día se esperan temperaturas máximas de entre 36 y 40 grados, y la situación va a prolongarse los días siguientes.



Preguntado por cuántas personas no han podido todavía volver a sus viviendas después de haber sido evacuadas estos últimos días por el riesgo que planteaba el fuego, ha respondido que es difícil de calcular pero que "deben de quedar unas 1.000".



La razón de que no hayan vuelto -ha precisado- es que no se les pueden garantizar todavía servicios básicos como el agua o el suministro eléctrico.



En su cuenta de X, la Prefectura de Aude ha advertido de que "teniendo en cuenta el riesgo muy elevado de fuego y para preservar la totalidad de las capacidades de los bomberos, se prohíbe el acceso a todos los macizos forestales hasta este domingo incluido".



El de Corbières se considera el mayor incendio en Francia desde 1949. Además de haber arrasado miles de hectáreas de monte y quemado 36 viviendas y al menos una treintena de vehículos causó la muerte de una mujer que no quiso evacuar su casa, heridas muy graves a dos personas, una de ellas un bombero, y leves a una docena, sobre todo bomberos.