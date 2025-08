Polonia reabre el proceso por espionaje contra Pablo González, el 'espía español' de Putin: hasta 15 años de cárcel

El proceso penal contra el periodista hispanorruso Pablo González en Polonia, también conocido como Pavel Rubtsov, acusado de espionaje para la inteligencia militar rusa, se ha reanudado, con la posibilidad de celebrar el juicio a finales de octubre o principios de noviembre.



Según informa este lunes el diario polaco Rzeczpospolita, la jueza Anna Ptaszek, portavoz del Tribunal de Distrito de Varsovia que instruye el caso, declaró que “el 11 de julio el Tribunal de Distrito emitió una decisión de reanudar el procedimiento”, que hasta hace poco permanecía suspendido.



Ptaszek señaló que no podía revelar el motivo por el que se ha reactivado el proceso, ya que “esa información es clasificada”, y añadió que fue el pasado 11 de julio cuando el Tribunal dio la orden de retomar los procedimientos, tras recibir documentos clasificados proporcionados por los servicios de inteligencia y la Cancillería del Primer Ministro.

El proceso se había suspendido "porque Rubtsov no se encontraba en territorio polaco".

Hasta 15 años de prisión

González, enviado especial del diario Gara a la invasión de Ucrania, se enfrenta a una pena de prisión de entre tres y 15 años.



Con nacionalidad española y rusa, fue liberado de la custodia polaca en agosto de 2024 como parte de un intercambio de prisioneros entre países occidentales y Rusia, y fue recibido personalmente por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el aeropuerto de Moscú.



González está acusado de un delito grave, circunstancia que requiere su presencia en al menos una primera audiencia para que se le lea la acusación y responda sobre su culpabilidad.



La jueza Ptaszek confirmó que se enviarán citaciones a las direcciones conocidas del acusado en Varsovia, aunque actualmente no se encuentra en Polonia.

A pesar de su ausencia, el acuerdo bajo el cual González abandonó el país no incluía la prohibición de su regreso, lo que significa que no hay “obstáculos formales” para su comparecencia, según la jueza.



Si el periodista no comparece tras ser citado, el Tribunal podría llevar a cabo el proceso sin él o incluso emitir una orden de arresto internacional a la Interpol, lo que permitiría su detención en otros países.

Quién es Pablo González

Pablo González está acusado de trabajar para la inteligencia militar rusa (GRU) entre abril de 2016 y febrero de 2022 en territorio polaco, período en el que presuntamente obtuvo y transmitió información y llevó a cabo labores de espionaje contra personas e instalaciones estratégicas de Polonia y la OTAN.

González utilizó su condición de periodista para recopilar información para los servicios de inteligencia rusos.

Entre otras cosas, González reunió información de inteligencia en Ucrania e intentó ganarse la confianza de los activistas de la oposición rusa. Después de su arresto, los servicios de seguridad locales examinaron los dispositivos electrónicos confiscados a González y encontraron informes detallados sobre las actividades de Zhanna Nemtsova, la hija del opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado en 2015, y personas de su entorno.

Nacido en Moscú en 1982, Pavel Alekseevich Rubtsov tiene también la doble nacionalidad española. En su pasaporte ruso utilizaba los nombres de Aleksey Rubtsov o Pavel Rubtsov.

Al arrestarlo, Polonia encontró en su poder cartas de Nemtsov. La inteligencia polaca cree que las extrajo de la computadora portátil de su hija, Zhanna Nemtsova, con quien mantuvo una relación.

Al profundizar en el análisis descubrieron que González narraba de forma detallada todos los movimientos de la hija de aquel hombre. Además, en su época en Ucrania, por lo que descubrió Polonia, este periodista se interesó especialmente por los participantes en la escuela de verano de periodismo de Ucrania y Estados Unidos.

Desde su familia y su entorno han negado siempre estas acusaciones, alegando además que España no ha hecho nada por salvaguardar su integridad.

Además han denunciado en repetidas ocasiones su encierro durante más de dos años sin que se formulase acusación contra él. Ahora vive en Moscú y en libertad.