Zelenski hablará con Trump por primera vez tras el choque de la Casa Blanca y acusa a Putin de no respetar su palabra

Varias semanas después del sonado encontronazo en la Casa Blanca, Volodímir Zelenski y Donald Trump volverán a tener contacto directo. Ambos presidentes mantendrán este miércoles por la tarde una conversación telefónica, según ha confirmado el mandatario ucraniano, con el objetivo de analizar los detalles de las exigencias que Vladímir Putin expresó sobre un alto el fuego temporal en la guerra. En su charla de unas dos horas de este martes, el autócrata ruso aceptó ante su homólogo estadounidense dejar de atacar las infraestructuras energéticas de Ucrania durante treinta días. Pero ambos países lanzaron decenas de drones contra territorio enemigo durante la madrugada.

En una comparecencia ante los medios en Helsinki, donde se reunió con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, Zelenski agregó que abordará con Trump las próximas medidas a tomar y dijo que el acuerdo propuesto por Estados Unidos a ambas partes es un primer paso "correcto". Sin embargo, acusó a Putin de no cumplir su palabra y repitió que Kiev no renunciará a la soberanía de las zonas del este del país anexionadas por Moscú con la fuerza de las armas. "Para nosotros la línea roja es el reconocimiento de territorios temporalmente ocupados como parte de Rusia. No lo haremos", sentenció.

"Tuvimos una reunión muy buena entre nuestros equipos en Yeda y creo que todo va por buen camino, salvo por los esfuerzos de Rusia", valoró Zelenski sobre el encuentro en Arabia Saudí en el cual se llegó a un acuerdo para aplicar una tregua inmediata de un mes a la que Moscú añadió luego exigencias imposibles. "Discutiré [con Trump] algunos pormenores de los próximos pasos a dar y creo que me informará de los detalles de su conversación con Putin".

El presidente ruso, tras hablar con Trump, prometió dejar de atacar las plantas de energía, pero también reclamó que todos los aliados de Kiev cierren el grifo de la asistencia militar y del suministro de inteligencia. "Rusia quiere que nuestros aliados dejen dejen de ayudarnos porque eso significaría debilitar las posiciones ucranianas. Aunque parezca extraño, si no planea seguir librando guerras y realmente desea la paz, ¿por qué teme al Ejército ucraniano? ¿Por qué haría todo lo posible para debilitar la protección de nuestro pueblo?", se preguntó Zelenski sobre otra de las peticiones de Putin: el cese de la movilización de tropas.

El mandatario ucraniano denunció que en la primera noche después de que Putin diese luz verde a la tregua, decenas de drones atacaron edificios civiles, infraestructuras de transporte y sistemas energéticos. "Rusia no quiere realmente la paz", resumió Zelenski, subrayando que "las palabras no son suficientes" y reclamando un "mecanismo de control" de la tregua. A su juicio, esta labor debería recaer en Estados Unidos.

Casi al mismo tiempo que la comparecencia de Zelenski, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lanzó las acusaciones de vuelta y denunció el ataque de drones ucranianos contra un depósito de petróleo en la región de Krasnodar y contra otras infraestructuras energéticas. En palabras del jefe de prensa de Putin, este movimiento muestra "la falta de voluntad de Kiev para llegar a un acuerdo" y el "sabotaje" de la tregua. También insistió en que el presidente ruso y Trump abordaron en su conversación la suspensión de ayuda militar a Ucrania, aunque el republicano lo negó en una entrevista con Fox News.

