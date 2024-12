Los líderes de Dinamarca y Holanda sí van a la minicumbre de la OTAN con Zelenski en la que no está Sánchez

Los primeros ministros de Dinamarca y Países Bajos, Mette Frederiksen y Dick Schoof, sí que han sido invitados a la minicumbre de las potencias europeas de la OTAN con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que se celebra este miércoles en Bruselas. Un encuentro restringido en el que sin embargo no participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que también está en la capital belga para participar en la cumbre UE-Balcanes y el Consejo Europeo. El objetivo del encuentro es debatir cómo mantener el apoyo a Kiev tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

El Gobierno había justificado la ausencia de Sánchez por tratarse de un formato consolidado con los países europeos del G-7 (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) más Polonia, en el que España nunca ha participado. Sin embargo, en las últimas horas se ha sabido que en la lista de invitados figuran además Frederiksen (que según ha dicho ella misma representa a los países nórdicos y bálticos) y el holandés Schoof. El encuentro ha sido convocado por el nuevo secretario general de la OTAN, el también holandés Mark Rutte, que ha mantenido en secreto hasta el final la lista de participantes.

El objetivo de convocar a este grupo restringido era generar una "tormenta de ideas" sobre cómo los aliados europeos pueden intensificar su apoyo a Ucrania en la nueva era Trump, según explican fuentes europeas. Es decir, no se trata de algo que concierna únicamente a la OTAN sino también a la Unión Europea. Por eso en el encuentro también participan la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa. La Alianza Atlántica no ha respondido a las preguntas de este periódico de por qué no se ha invitado a Sánchez.

El nuevo presidente norteamericano habría pedido a la UE que envíe a Ucrania fuerzas de paz para supervisar un posible alto el fuego, lo que ha generado un debate que se ha extendido como la pólvora por las capitales europeas. "No es algo que España se esté planteando", aseguró este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Para justificar el inusual formato de la convocatoria, Rutte ha explicado que decidió cenar con Zelenski al saber que estaba en Bruselas para participar este jueves en el Consejo europeo. "Y como también hay otros aliados en la ciudad, parecía correcto invitar a un par de ellos a esa reunión", ha alegado.

"Lo más importante en la agenda es que el presidente, su equipo, Ucrania, estén en la mejor posición posible para iniciar algún día, cuando ellos decidan, las conversaciones de paz (con Rusia)", ha explicado el secretario general de la OTAN en una breve comparecencia conjunta con Zelenski. En este sentido, ha señalado que los ucranianos necesitan 19 sistemas de defensa aérea extras para proteger sus infraestructuras críticas.

El segundo punto en el orden del día de la minicumbre de los aliados europeos de la OTAN es discutir cómo sostener económicamente a Ucrania, no sólo ahora sino también "el día después de un acuerdo de paz".

Rutte considera prematuro discutir sobre el envío de fuerzas de paz a Ucrania, porque lo único que se logra con ello es "hacer la vida más fácil" al Kremlin. "La primera prioridad debe ser hacer todo lo posible para asegurarnos de que Ucrania esté en una posición de fuerza. En este momento, la línea del frente se está moviendo del este al oeste y eso no nos gusta", ha señalado.

Por su parte, el presidente ucraniano ha destacado que "Europa necesita una posición firme y unida para garantizar una paz duradera". "Todas las cuestiones fundamentales que afectan a Europa –y poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania es, sin duda, una de ellas– exigen un trabajo coordinado y eficaz de las naciones europeas", sostiene Zelenski.

"Todos queremos la paz en Ucrania. Pero debe ser una paz justa y duradera. No puede ser en los términos de Putin. Debemos dar a Ucrania las mejores condiciones posibles para defenderse de Rusia. Esto requiere que los países europeos brinden más apoyo y más rápido. Putin no busca la paz. Hay que detenerlo con fuerza y ​​unidad europea", afirma la primera ministra danesa.

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha insistido en que no se puede decidir nada sobre Ucrania sin la participación activa de los ucranianos. "Ucrania primero debe definir por sí misma cuáles son sus objetivos en relación con una paz que no sea una paz dictada", ha dicho.