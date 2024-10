Rusia sigue su cruzada contra las familias no tradicionales: prohibirá toda "propaganda" que promueva no tener hijos

Rusia prosigue su cruzada contra todo lo que se salga del concepto de familia y los valores tradicionales. Tras aprobar varias leyes dirigidas a criminalizar y perseguir al colectivo LGTBI, la Duma ha dado el primer paso para acabar con la "propaganda" que promueve un estilo de vida sin hijos.

La Cámara Baja rusa aprobó el jueves en primera lectura un polémico proyecto de ley que busca aumentar la natalidad a toda costa.

"Es importante proteger a la gente, especialmente a las generaciones más jóvenes, de la ideología de la esterilidad impuesta en Internet, en los medios de comunicación, en las películas y en la publicidad", defendió el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, un aliado del presidente Vladimir Putin.

"Seguimos formando un marco jurídico unificado para la protección de los niños, las familias y los valores tradicionales", añadió en alusión al conjunto de normas LGTBIfóbicas ya puestas en marcha.

Putin, obsesionado con retratar a Rusia como un bastión de los valores morales atrapado en una lucha existencial con un Occidente en decadencia, ha alentado en múltiples ocasiones a las mujeres a tener al menos tres hijos para asegurar el futuro demográfico del país.

"Las mujeres en Rusia están siendo esencialmente convertidas en recipientes para tener hijos, sin tener en cuenta sus circunstancias, sus motivaciones y si aspiran a tener una carrera laboral o una familia ", denunció en declaraciones a Reuters Olga Suvorova, una activista de derechos que trabaja con víctimas de violencia doméstica en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk. "El mensaje es claro: hay que dar a luz y ya está", sentenció.

Rusia afronta, como gran parte de Occidente, un enorme desafío demográfico. En el primer semestre de este año, su tasa de natalidad se hundió a su nivel más bajo en un cuarto de siglo, 599.600 bebés, 16.500 menos que el mismo período de 2023.

La vicepresidenta de la Duma, Anna Kuznetsova, dijo a principios de este mes que esta ley formaba parte de la "estrategia de seguridad nacional" de Rusia.

Cuando se apruebe esta norma, aquellas personas o medios que creen, publiquen y difundan "propaganda" que promueva un estilo de vida sin hijos se enfrentarán a severas multas.

Las sanciones serán de hasta 400.000 rublos (casi 4.000 euros) para personas físicas, el doble de esa cantidad para funcionarios y hasta 5 millones de rublos (unos 48.000 euros) para personas jurídicas.

Pese a ello, el presidente de la Duma defiende que con esta ley no se pretende criminalizar a las mujeres que deciden no ser madres. "La decisión de tener hijos o no depende de las mujeres, serán ellas quienes elijan, pero no debería haber ninguna propaganda que las presione cuando tomen esta decisión".