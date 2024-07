Un candidato de Farage pide votar a su rival conservador y denuncia "racismo y sexismo"

El candidato del partido ultraderechista Reforma en la circunscripción de Erewash, en el centro de Inglaterra, Liam Booth-Isherwood, ha anunciado este domingo que apoya a su rival del Partido Conservador por sentirse incómodo por "racismo y sexismo" en las filas de la formación.

Booth-Isherwood ha apuntado a un "problema moral importante" en parte del partido que lidera Nigel Farage por las "informaciones sobre racismo y sexismo generalizados" que hacen que no quiera que se le identifique con él, según recoge la cadena británica BBC.

"En las últimas semanas" Booth-Isherwood se ha sentido "cada vez más desilusionado con el comportamiento y la conducta de Reforma". "He hecho campaña con mucha gente decente, honesta y trabajadora para las elecciones generales en Erewash, pero las informaciones sobre racismo y sexismo extendidos en Reforma han puesto en evidencia un importante problema moral con ciertos elementos del partido y la pasividad de la dirección del partido, que no se lo toma en serio y no hace nada me ha dejado claro que ya no quiero que me asocien con él", ha explicado.

Su nombre seguirá apareciendo en la papeleta bajo la candidatura de Reforma.

Mientras, Farage ha restado importancia a las denuncias sobre ingerencia rusa en la campaña electoral británica, que ha calificado incluso de "tonterías".

"Oh, no diga tonterías", ha afirmado Farage en declaraciones a Sky News al ser interrogado por una investigación de la televisión pública australiana ABC sobre cinco páginas de Facebook con narrativa prorrusa y que han apoyado al partido Reforma de Farage, al que describieron incluso como "el campeón del pueblo". "Oh, hay bots rusos implicados (...). Es una mentira de Rusia", ha añadido.

Farage ha mantenido una polémica postura sobre la guerra en Ucrania. "Nosotros hemos provocado esta guerra. Evidentemente es culpa suya. Ha utilizado lo que hemos hecho como excusa", dijo en mayo. Este domingo en Sky News ha afirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, es un hombre "muy, muy peligroso".