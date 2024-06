Los negociadores de la 'gran coalición' pactan la cúpula de la UE: Von der Leyen, Costa y Kallas

Acuerdo preliminar sobre el reparto de los altos cargos de la UE para la próxima legislatura 2024-2027. Los negociadores de los partidos que conforman la 'gran coalición' -populares, socialistas y liberales- han alcanzado este martes un pacto sobre la nueva cúpula comunitaria en el que no hay sorpresas. Se confirman sin ningún cambio los nombres que circulaban desde hace semanas.

La alemana Ursula von der Leyen repetirá un segundo mandato como jefa de la Comisión; el ex primer ministro portugués António Costa será el presidente del Consejo Europeo; y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sustituirá a Josep Borrell como Alta Representante de Asuntos Exteriores. Por su parte, la popular maltesa Roberta Metsola seguirá como presidenta de la Eurocámara durante la primera mitad de la legislatura.

El pacto se ha cerrado durante una reunión telemática entre los seis negociadores, según han confirmado fuentes de Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el alemán Olaf Scholz representan a los socialistas; mientras que el polaco Donald Tusk y el griego Kyriakos Mitsotakis ejercen de portavoces populares; y el francés Emmanuel Macron y el holandés Mark Rutte actúan en nombre de los liberales.

La terna formada por Von der Leyen, Costa y Kallas respeta todos los complejos equilibrios que exige el reparto de altos cargos en la UE, empezando por la igualdad de género. Von der Leyen viene de un gran país de centroeuropa y es la candidata del Partido Popular Europeo. Costa, un estrecho aliado de Sánchez en Bruselas durante la pasada legislatura, ha sido postulado por los socialistas y representa además a los países del sur. Por su parte Kallas pertenece a la familia liberal y será la voz de los países del Este.

Este acuerdo de las fuerzas de la 'gran coalición' todavía debe ser confirmado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de verano que se celebra el 27 y 28 de junio en Bruselas. El pacto deja fuera a la derecha radical, la familia política a la que pertenecen la italiana Giorgia Meloni, el húngaro Viktor Orbán y el checo Peter Fiala.

Pedro Sánchez, Mark Rutte, Emmanuel Macron, Kyriakos Mitsotakis y Donald Tusk, durante la negociación previa a la cumbre europea de este lunes en Bruselas Moncloa

Los tres -y particularmente Meloni- ya expresaron su malestar por haber quedado al margen de las negociaciones en la anterior cumbre del 17 de junio, pero no tienen poder de veto: todos los nombramientos son por mayoría cualificada.

De hecho, los nombramientos de Von der Leyen, Costa y Kallas podrían haberse cerrado en esa cumbre del 17 de junio. El acuerdo descarriló porque el Partido Popular Europeo (PPE) reclamó más poder en el reparto amparándose en su clara victoria en las elecciones del 9-J. En concreto, los populares pedían limitar a 2 años y medio el mandato de Costa, de modo que la presidencia del Consejo Europeo pasara a su familia política durante la segunda mitad de la legislatura.

Al final, el acuerdo establece que el ex primer ministro portugués tendrá un primer mandato de dos años y medio, tal y como establece el Tratado. Pero no prejuzga que no se le pueda renovar otros dos años y medio.

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, conversa con la presidenta Ursula von der Leyen durante un Consejo Europeo Unión Europea

Los negociadores de la 'gran coalición' todavía aspiran a sumar a Meloni al acuerdo. La primera ministra italiana ya ha hecho saber que quiere más poder para su país. "Queremos obtener una vicepresidencia de la Comisión Europea, una comisaría fuerte y una buena política europea a favor de la industria y de la agricultura", dijo el pasado fin de semana su ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

La propia Von der Leyen lleva cortejando a Meloni desde la campaña electoral, no sólo para conseguir su voto en el Consejo Europeo sino también el de sus 24 escaños. Según el último recuento, la 'gran coalición' suma 399 escaños de los 720 de la Eurocámara. Es decir, la alemana podría en principio alcanzar la mayoría absoluta de 361 diputados que necesita para ser ratificada como jefa de la Comisión. Pero sigue aspirando al apoyo de Hermanos de Italia como red de seguridad para cubrir posibles fugas de voto.

El checo Peter Fiala y Giorgia Meloni, excluidos de las negociaciones de altos cargos de la UE por pertenecer a la familia de derecha radical Unión Europea

Frente al dilema todavía no resuelto de Meloni, el primer ministro húngaro ya ha dejado claro que se excluye de este acuerdo. "El pacto que el PPE ha firmado con la izquierda y los liberales va en contra de todo en lo que se basa la UE. En lugar de inclusión, siembra las semillas de la división. Los altos cargos de la UE deberían representar a todos los Estados miembros, no sólo a los de izquierdas o liberales", ha escrito Orbán en su cuenta de X.

El primer ministro húngaro le guarda una inquina particular a Von der Leyen por haberle congelado los fondos comunitarios debido a su deriva autoritaria. Budapest ha anunciado que votará en contra de la alemana, pero deja la puerta abierta a apoyar a Costa y a Kallas.