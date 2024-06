Zelenski no logra el éxito esperado en la Cumbre por la Paz y Rusia hace sangre cuestionando su liderazgo

Los líderes reunidos en la Cumbre para la Paz sobre Ucrania celebrada en Bürgenstock (Suiza) han firmado este domingo el comunicado conjunto. El documento afirma que la integridad territorial de Ucrania debe ser la prioridad para lograr la paz. Esta declaración surge de un evento organizado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con el objetivo de aumentar la presión diplomática sobre Vladímir Putin y fortalecer el apoyo internacional a su visión para poner fin a la guerra.

El comunicado ha sido apoyado por 80 de los países asistentes a la Cumbre, entre ellos los países de la Unión Europea -España inclusive-, Turquía y Estados Unidos, desestimando así la propuesta de Putin del pasado viernes. Sin embargo, son 12 los países que han rechazado el documento: India, Sudáfrica, México, Armenia, Baréin, Indonesia, Libia, Arabia Saudí, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Brasil -en calidad de observador-.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov se dirigió a Zelenski instándole a pensar en la propuesta de paz del líder ruso ante el empeoramiento de la situación militar en Kiev. "Zelenski llegó al poder bajo la bandera de la paz y con la intención de establecer la paz, de salvar a Ucrania. Siempre decía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de Ucrania. Por el bien de su patria, veamos si está dispuesto a hacer algo para no empeorar aún más la situación", retó Peskov en una entrevista recogida por TASS.

Los jefes de estado posan para una foto de grupo durante la Cumbre sobre la paz en Ucrania, en Stansstad, cerca de Lucerna, Suiza, el sábado 15 de junio de 2024. Jefes de estado de todo el mundo se reúnen en el Buergenstock Resort en Suiza central para la Cumbre sobre la Paz en Ucrania, los días 15 y 16 de junio Alessandro della Valle REUTERS Suiza

Doce han sido los países que han rechazado firmar. Tras la negativa podría haber un conflicto de intereses geopolíticos o económicos, que les frenan posicionarse abiertamente en contra de Rusia. Estos países no estarían dispuestos a poner en peligro o destruir sus relaciones comerciales y estratégicas con Moscú.

Por otro lado, la falta de consenso en la declaración final también puede deberse a que algunos consideran que tanto Ucrania como Rusia deben hacer concesiones para lograr la paz. México, Arabia Saudita o India, entre otros, ven la resolución del conflicto desde un punto de vista más neutral y equilibrado: consideran que ambas partes deben comprometerse a llegar a una solución pacífica.

Un abanico de motivos

Entre los países no firmantes resaltan aquellos que no son los 'mayores partidarios de Ucrania'. Entre ellos, Arabia Saudita, cuyo ministro de Relaciones Exteriores advirtió que el gobierno ucraniano tendría que hacer "concesiones difíciles"; y Kenia, que se opuso a las recientes sanciones impuestas a Rusia. Pese a la negativa del país saudí, el presidente de Ucrania 'no se rinde' y lo ve como uno de los candidatos para albergar una 'vuelta' de las negociaciones.

Por su parte, los representantes de México defendieron que "una paz duradera en Ucrania solo será posible mediante un diálogo auténtico entre las partes en el conflicto. Reiteramos la vigencia del principio de solución pacífica de controversias" y recalcaron que "es inadmisible cualquier amenaza o el uso de las armas nucleares por cualquiera de las partes".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronuncia un comunicado de prensa durante la Cumbre sobre la Paz en Ucrania, en Stansstad, cerca de Lucerna, Suiza, el 15 de junio de 2024. Michael Buholzer EFE/EPA Suiza

En el caso de India, cuyo presidente Narenda Modi se reunió con Zelenski al margen de la cumbre del G7 el viernes, emitieron un comunicado en el que aseveran que: "la participación de la India en la Cumbre [...] estuvo en consonancia con nuestro enfoque consistente para facilitar una resolución duradera y pacífica del conflicto a través del diálogo y la diplomacia. Continuamos creyendo que tal resolución requiere un compromiso sincero y práctico entre las dos partes en el conflicto", informaron agencias nacionales.

Así pues, el hecho de que 12 países no hayan firmado en esta Cumbre refleja la complejidad de la situación en Ucrania y la dificultad de lograr un consenso internacional en torno a este conflicto, lo cual supone un reto para 'la segunda vuelta' que Zelenski quiere llevar a cabo en los próximos meses.

Cumbre sobre la Paz en Ucrania, en Suiza. Reuters

"Más allá de Bürgenstock"

La presidenta suiza y anfitriona, Viola Amherd, publicó en X (y en su comunicado final) que "a pesar de nuestros diferentes puntos de vista, hemos logrado acordar una visión común. Hemos expuesto esa visión en el Comunicado de Bürgenstock".

"Estoy segura de que nos comprometeremos con este proceso más allá de Bürgenstock, sabiendo que el camino por delante es largo y desafiante", ha continuado la mandataria de Suiza.

En el texto derivado de la Cumbre, los firmantes reclaman un camino hacia la paz basado en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y expresan su apoyo a la integridad territorial de Ucrania.

Además, se ha reafirmado el compromiso de no utilizar la fuerza contra la integridad territorial de ningún Estado, incluida Ucrania. En este sentido, también se ha pactado la importancia de la seguridad de las plantas nucleares ucranianas, la seguridad alimentaria mundial y la liberación de prisioneros de guerra. Todo ello con el fin de "seguir trabajando juntos" para lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania basada en el diálogo y la cooperación.

Rusia, desafiante

El el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov subrayó que "cada vez que Putin expresa iniciativas de paz y cuando se intenta entrar en el canal político y diplomático, existen ciertas condiciones que perjudican a Ucrania".

Peskov lamentó que "la dinámica actual de la situación en los frentes nos muestra claramente que la situación seguirá empeorando para los ucranianos. nVeamos qué pasa", amenazó el funcionario del Kremlin.

Peskov señaló que las negociaciones con Ucrania son posibles, pero su resultado debe ser aprobado por las autoridades ucranianas legítimas, un grupo en el que no incluye a Zelenski. "No es la persona con la que se puede registrar un acuerdo por escrito, sería ilegítimo", señaló.

Sin embargo, Putin no rechaza nada.