Putin ofrece un alto el fuego si Ucrania se retira de las regiones anexionadas y renuncia a la OTAN

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este viernes que ordenará un inmediato alto el fuego tan pronto como Ucrania retire sus tropas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú en el este y sur del país, y renuncie a sus planes de ingresar en la OTAN. Los territorios anexiados son Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.



"Tan pronto como Kiev anuncie que está dispuesto a esta decisión e inicie una retirada real de las tropas de esas regiones y también comunique oficialmente su renuncia a los planes a ingresar en la OTAN, se impartirá inmediatamente de nuestra parte la orden de cesar el fuego y comenzar negociaciones", dijo Putin al dirigirse a la plana mayor del Ministerio de Exteriores.

Putin subrayó que "las tropas ucranianas deben retirarse completamente de todo el territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y de las regiones de Jersón y Zaporoyia. Entonces las negociaciones serán posibles".

No es la primera vez que Putin se abre a un alto el fuego con estas mismas condiciones, según informaciones periodísticas. A finales del mes de mayo, la agencia Reuters desveló que el mandatario ruso estaba dispuesto a detener la guerra en Ucrania si Kiev cedía precisamente las mismas regiones que ha mencionado este viernes.



Este viernes volvió a precisar que se refiere al territorio administrativo de esas cuatro regiones cuando Ucrania logró la independencia de la URSS en 1991, ya que a día de hoy el Ejército ruso no las controla en su totalidad.



El líder ruso también aseguró que Rusia se compromete a garantizar el repliegue "seguro y sin obstáculos" de las unidades militares ucranianas.



Subrayó que Rusia exige una Ucrania "neutral, fuera de bloques y no nuclear", a lo que hay que sumar la desmilitarización y desnazificación del país, dos de los objetivos marcados cuando ordenó el inicio de la "campaña militar" en febrero de 2022.



"Sin lugar a dudas, deben ser garantizados plenamente los derechos, libertades e intereses de los ciudadanos rusoparlantes de Ucrania; debe reconocerse la nueva realidad territorial; el estatus de Crimea y Sebastopol, y las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Jersón y Zaporiyia como entes de la Federación Rusa", añadió.



Putin resaltó que todos estos compromisos deben ser acuñados como acuerdos internacionales, lo que incluiría también "la cancelación de todas las sanciones contra Rusia".



"Considero que Rusia propone una variante que permitirá poner fin realmente a la guerra en Ucrania. Es decir, llamamos a pasar una trágica página de la historia", dijo.



Al mismo tiempo, Putin advirtió que "si Kiev y las capitales occidentales renuncian a esto, como en el pasado, serán al fin y al cabo responsables política y moralmente por la continuación del derramamiento de sangre".



"Evidentemente, la situación sobre el terreno, en el frente de batalla, cambiará y no en favor del régimen de Kiev y las condiciones para el inicio de negociaciones será otras", subrayó.



"Ya podemos adelantar que (en Suiza) todo se reducirá a conversaciones vagas de carácter demagógico y una nueva tanda de acusaciones contra Rusia", aseveró.