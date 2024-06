El dilema de Meloni: sumarse a la coalición centrista de Von der Leyen o pactar con Le Pen

Una vez que han empezado a calmarse las aguas tras el frenesí de la jornada electoral, emergen las grandes tendencias de fondo que han dejado los comicios europeos. El huracán de los ultras ha sido tan fuerte como pronosticaban las encuestas, hasta prácticamente arrasar a los Gobiernos de Emmanuel Macron en Francia o de Olaf Scholz en Alemania. La derecha radical y la extrema derecha suman más del 20% de los 720 escaños en juego en Estrasburgo.

La sorpresa la ha dado el alto grado de resistencia de la 'gran coalición' de populares, socialistas y liberales, que garantizó la estabilidad de la UE durante la última legislatura. Las tres grandes familias políticas tradicionales han logrado retener la mayoría absoluta del Parlamento Europeo, con 400 escaños. "Todavía hay una mayoría partidaria de una Europa fuerte en el centro del espectro político. En otras palabras, el centro ha resistido", ha dicho este lunes Ursula von der Leyen durante un acto en Berlín.

El resultado despeja el camino para que la alemana repita un segundo mandato como jefa de la Comisión Europea, ya que el Partido Popular Europeo (PPE), en el que ella milita, ha sido el claro ganador de los comicios con 186 escaños. Von der Leyen ha ofrecido a socialistas y liberales reeditar la 'gran coalición'. "Juntos formaremos un bastión contra los extremos de la izquierda y la derecha", argumenta. Los dos grupos dicen estar dispuestos a negociar a cambio de concesiones programáticas.

Sin embargo, el apoyo de socialistas y liberales podría ser insuficiente para garantizar la mayoría absoluta (361 votos) que Von der Leyen necesita para ser confirmada por la Eurocámara. Los más veteranos del Parlamento explican que debería recabar al menos 420-425 votos, con el fin de gozar de una red de seguridad suficiente para cubrir posibles defecciones. En Estrasburgo no hay disciplina de grupo y algunas delegaciones (como los populares y socialistas franceses) ya han anunciado que no apoyarán a la alemana. Otros podrían descolgarse aprovechando que el voto es secreto. En 2019, la presidenta fue ratificada por un escaso margen de 9 votos.

Es ahí donde entra en juego la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la que Von der Leyen ha cortejado durante toda la campaña. No sólo para garantizarse el voto de un país grande en el Consejo Europeo, sino sobre todo para ampliar su red de seguridad en la Eurocámara. Hermanos de Italia ha conseguido una clara victoria con el 28,8% de votos y un total de 24 escaños. Un resultado que la propia Meloni ha calificado de "clamoroso" y "muy importante políticamente", sobre todo porque contrasta con las derrotas de Macron, Scholz y Sánchez.

Ursula von der Leyen, durante su rueda de prensa de este lunes en Berlín Reuters

¿Respaldará Meloni un segundo mandato de Von der Leyen? "Es demasiado pronto para dar una respuesta. Estamos todavía recogiendo los datos y luego hay que entener cuáles son las posibles mayorías", ha respondido la primera ministra italiana este lunes en una entrevista radiofónica. A su juicio, el mensaje que sale del 9-J es que "Europa debe mirar mucho más al centroderecha" y que el papel de la izquierda tiene que ser "menos importante". "El segundo dato es que Italia tendrá un papel fundamental", ha indicado.

La primera ministra italiana se enfrenta al dilema de si se suma a la mayoría centrista y proeuropea que encarna Von Der Leyen. O si por el contrario se decanta con un pacto con Marine Le Pen para crear un supergrupo de extrema derecha, que sería el segundo más grande de la Eurocámara y tendría capacidad para bloquear el funcionamiento de la UE. "El recorrido que está haciendo Marine Le Pen es un recorrido muy interesante", ha dicho Meloni en su entrevista al ser preguntada por los resultados en Francia.

La líder de la Agrupación Nacional ha arrasado en las elecciones europeas en Francia, con un 31,4% de los votos y 30 escaños, más del doble que el partido de Macron. Tras conocerse las primeras encuestas a pie de urna, el presidente francés convocó elecciones legislativas para el 30 de junio y el 7 de julio en un intento de recuperar la iniciativa.

"Meloni podría dar apoyo externo a la mayoría Von der Leyen porque la alemana ha dado grantías de que emprenderá políticas más favorables a los conservadores, en particular en el campo de la migración. A cambio, Meloni querrá una política verde más relajada, con periodos de transición más largos. Las carteras economico-industriales son siempre las más codiciadas en Roma, así que creo que ella pedirá una de estas carteras para su comisario", explica a EL ESPAÑOL Arturo Varvelli, jefe de la oficina de Roma del think tank European Council on Foreing Relations.

"No veo la utilidad de un supergrupo de extrema derecha para Meloni. Para Le Pen sí, porque quiere visibilidad de cara a las elecciones presidenciales del 2017 en Francia y respetabilidad. En cambio, Meloni perdería la respetabilidad que ha logrado en Bruselas. Además, se trata de dos mujeres fuertes, ¿quién sería la líder del grupo?", relata un alto funcionario europeo.

Marine Le Pen, rodeada de periodistas a su llegada este lunes a la sede de Agrupación Nacional en París Reuters

Desde su llegada al poder, Meloni se ha comportado en Bruselas como una líder pragmática. Se sumó al consenso en reformas centrales como el Pacto de Migración y Asilo, las nuevas reglas fiscales o las sanciones contra Rusia y el envío de armas a Ucrania, distanciándose de otros Gobiernos ultras como los de Hungría o antes Polonia. "Es claramente proeuropea", dice de ella Von der Leyen. Al mismo tiempo, la primera ministra italiana se mantiene fiel a sus alianzas con Vox y otras fuerzas eurófobas, tal y como demostró en el cónclave de partidos de ultraderecha organizado en Madrid el 19 de mayo.

Ahora los resultados del 9-J han convertido a Meloni en kingmaker y le obligan a elegir. O Von der Leyen o Le Pen. Las dos no son compatibles. La presidenta de la Comisión ha excluido de plano cualquier tipo de colaboración con la Agrupación Nacional, a la situa en el grupo de los "amigos de Putin que quieren destruir Europa". Por su parte, Le Pen se ha marcado como prioridad poner fin al "mandato tóxico" de Von der Leyen, a la que acusa de "liderar una política desastrosa para los pueblos de Europa".