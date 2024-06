La victoria ultra en Italia, Hungría o Francia deja el Europarlamento más derechista de la historia

Los votantes de 21 países de la UE concluyen hoy la 'fiesta de la democracia europea'. Cuatro días decisivos que van a determinar el futuro del Parlamento Europeo, en el que se esperaba un giro hacia la derecha, un aumento del número de miembros nacionalistas euroescépticos y un descenso de la mayoría de la centroderecha y centroizquierda.

Unos comicios en los que han estado presentes todos los retos a los que se enfrenta Europa. esde la amenaza de Rusia, el problema de la inmigración masiva, el cambio climático y el aumento de la rivalidad industrial entre China y Estados Unidos.

Las elecciones comenzaron el pasado jueves en los Países Bajos, acumulando la mayor parte de los votos el domingo, día en el que llamaron a las urnas Francia, Alemania (los países con mayor población), España y Polonia (además de Italia, que ha celebrado una segunda jornada).

Muchos votantes se han visto afectados por la crisis del costo de vida , están preocupados por la migración y el costo de la transición verde y están preocupados por las crecientes tensiones geopolíticas, incluida la guerra en Ucrania.

Los partidos duros y de extrema derecha han aprovechado esta inquietud y han ofrecido al electorado una alternativa a la corriente principal.

Los Verdes europeos , que enfrentan una reacción violenta de los hogares, los agricultores y la industria en apuros por las costosas políticas de la UE que limitan las emisiones de CO2, parecen estar entre los grandes perdedores.

Los pronósticos para el grupo liberal Renovar Europa también son sombríos, dada la expectativa de que el partido de extrema derecha Rassemblement National de Marine Le Pen derrote al centrista Renacimiento del presidente francés Emmanuel Macron en Francia.

Se prevé que el Partido Popular Europeo de centroderecha seguirá siendo el grupo más grande del Parlamento Europeo , lo que colocará a su candidata a encabezar la Comisión Europea , la actual Ursula von der Leyen de Alemania, en la primera posición para ser nombrada para un segundo mandato.

Sin embargo, puede necesitar el apoyo de algunos nacionalistas de derecha, como los Hermanos de Italia de la primera ministra italiana Giorgia Meloni , para asegurarse una mayoría parlamentaria, lo que le daría a Meloni y a sus aliados más influencia.

El Parlamento en su conjunto también votará y a menudo modificará una serie de leyes que se esperan para los próximos cinco años. El giro hacia la derecha significa que puede ser menos entusiasta con las políticas de cambio climático y las reformas necesarias para la ampliación de la UE, mientras que está ansioso por las medidas para limitar la inmigración.

Alemania

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha superado una serie de escándalos y se ha hecho con el segundo puesto en las elecciones europeas del domingo, ganando sobre todo entre los jóvenes, mientras que los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz han obtenido el peor resultado de su historia.

El partido euroescéptico obtuvo el domingo una cifra récord del 16,2% de los votos, según un sondeo a pie de urna publicado por la cadena estatal ARD. Esto supone 5,2 puntos porcentuales más que en las últimas elecciones europeas de 2019 y más que los tres partidos de la coalición de Scholz.

El fuerte ascenso de la AfD se produce en un momento en el que el panorama de los partidos en Alemania sufre su mayor agitación en décadas, con nuevos partidos populistas que compiten por ocupar el espacio dejado por los partidos mayoritarios, cada vez más pequeños, que han dominado desde la reunificación en 1990.

Los líderes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, reaccionan a los resultados tras el cierre de las urnas. Efe

Austria

La ultraderecha también ha ganado las elecciones al Parlamento Europeo en Austria. El Partido de la Libertad se ha comprometido a trasladar el impulso de su primera victoria en unas elecciones europeas a una votación nacional para el parlamento este mes de septiembre.

La agrupación ultraderechista obtuvo el 25,5% de los votos, por delante del conservador Partido Popular (OVP), con el 24,7%, y de los socialdemócratas, con el 23,3%. Aunque el triunfo del Partido por la Libertad es menor de lo que se había pronosticado: hasta el domingo, las encuestas daban a los radicales una ventaja de 3,5 puntos porcentuales sobre el OVP.

El candidato del Partido de la Libertad a las elecciones europeas, Harald Vilimsky, celebra los resultados en Viena. Reuters

Bélgica

Las europeas en Bélgica han coincidido con las elecciones federales y las regionales. El partido nacionalista flamenco N-VA (Nueva Alianza Flamenca) permanecerá como primera fuerza política en el Parlamento belga, después de haber frenado el ascenso del partido de extrema derecha Vlaams Belang (Interés Flamenco).

Sin embargo, Vlaams Belang ha sido el partido que más ha crecido con respecto a las elecciones anteriores, tanto en las generales como en las europeas. La agrupación ultraderechista, que tiene políticas contrarias a la inmigración y quiere dividir Bélgica, ha conseguido tres de los 22 escaños que le corresponden al país en el Europarlamento.

Bart De Wever, líder del partido nacionalista flamenco N-VA, celebra los resultados de las elecciones. Twitter

A la misma altura están el N-VA y el partido valón francófono Movimiento Reformador. Con dos escaños están el Partido Socialista, el Partido Socialista-Diferente y el Partido Cristiano-Demócrata y Flamenco. Los verdes, los ecologistas, los laboristas francófonos y los laboristas neerlandófonos han obtenido también representación parlamentaria, entre otros partidos.

Bulgaria

En el país balcánico las europeas también han coincidido con las legislativas, en las que los populistas de centroderecha GERB ganaron entre el 26% y el 28% de los votos, por delante de la coalición proeuropea y reformista PP-BD, con casi un 16%.

Los resultados para el Parlamento Europeo son muy similares, aunque estas elecciones han contado con muy baja participación electoral –no más de un 31% de los búlgaros–. El GERB tendrá seis eurodiputados, el PP-BD y el DPS de la minoría turca tres. Los ultranacionalistas de Resurrección tendrán dos o tres parlamentarios, y los socialistas dos. No está claro si el partido populista antisistema ITN conseguirá enviar un diputado al Parlamento Europeo.

Chipre

El partido conservador DISY consiguió imponerse en la isla del Mediterráneo con entre el 22,7% y el 25,3% de los votos, seguido de cerca por los comunistas, que obtuvieron entre el 21,7% y el 24,3%. La gran sorpresa de la jornada electoral ha sido el candidato independiente Fidias Panayiotou, un youtuber de 25 años que ha recibido entre el 15,8% y el 18,2% de los votos. Con esos resultados, Panayiotou ha conseguido ocupar uno de los seis escaños a los que tiene derecho Chipre en Bruselas.

Fidias Panayiotou celebra su elección en las europeas, este domingo en Nicosia. Reuters

Croacia

La conservadora Unión Democrática Croata (HDZ), del primer ministro Andrej Plenkovic, ganó con el 34,6% de los votos y dispondrá de 6 escaños en la Eurocámara. El segundo puesto fue para los socialdemócratas del SDP, a quienes el 25,96% de los apoyos les dejan cuatro eurodiputados. El ultraderechista DP, socio de la coalición en el poder, con el 8,8% y el izquierdista Mozemo! (con el 5,9%) entrarán por primera vez en el Parlamento Europeo con un eurodiputado cada uno. Sin embargo, la participación electoral ha sido extremadamente baja y se ha situado en apenas el 21,34%.

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, deposita su voto en la urna, el domingo en Zagreb. Reuters

Dinamarca

El Partido Socialista Popular se convirtió en el partido más votado con el 17,4% de los sufragios, 4,2 puntos porcentuales más que en 2019. Los socialdemócratas, en el poder, perdieron 5,9 puntos porcentuales y obtuvieron el 15,6 por ciento de los votos.

Dinamarca se vio sacudida el viernes por un atentado contra la primera ministra, Mette Frederiksen, cuando un hombre la golpeó en una plaza de Copenhague. Frederiksen no asistió a ningún acto de la noche electoral.

Asistentes reaccionan al sondeo a pie de urna durante una fiesta electoral del Partido Socialista Popular en Copenhague. Reuters

Eslovaquia

En Eslovaquia, los colegios abrieron en la mañana del sábado y permanecieron abiertos hasta las 20:00 del mismo día. El partido opositor liberal Eslovaquia Progresista (PS), liderado por el exvicepresidente del Parlamento Europeo Michal Simecka, ganó con un 27,8%. Lo sigue el gobernante partido socialdemócrata Smer, del primer ministro populista, Robert Fico, que a mediados de mayo sufrió un atentado del que se sigue recuperando.

En contra de lo que vaticinaron algunos analistas, el ataque no le aportó al partido de Fico más votos para evitar una derrota frente al PS. Entraron además en la Eurocámara el ultranacionalista Republika, con el 12,5% de los votos, el gobernante socialdemócrata La Voz (Hlas), con el 7,2%, y los democristianos del KDH, con el 7,1% de apoyos. La participación electoral fue del 34,4%, frente al 22,7% registrado hace cinco años.

Eslovenia

El conservador opositor Partido Democrático Esloveno (SDS) ganó con casi el 32% de los votos, por delante del partido gobernante liberal GS, que recibió el 21,7% de los apoyos. Con este resultado, el SDS obtiene 4 eurodiputados, frente a los dos del GS, liderado por el primer ministro, Robert Golob.

Tras el escrutinio del 61,5% de las papeletas, el partido ecologista Vesna ganó el 10%, el socialdemócrata SD, el 7,5%; y los democristianos del NSi, el 7,90%. Esto es suficiente para que cada partido tenga un eurodiputado. Como en Eslovaquia, la afluencia a las urnas aumentó, y la participación fue del 31,95% (casi tres puntos porcentuales más que en las elecciones europeas de 2019).

Estonia

En Estonia, el ex primer ministro Juri Ratas y la eurodiputada Riho Terras irán al Parlamento Europeo por Isamaa, un partido conservador que ha obtenido el 21,5% de los votos. Otros dos escaños van para los socialdemócratas, que han recibido un 19,3% de los votos. La participación electoral en el país báltico ha sido del 37,7%.

Finlandia

La gran sorpresa de la noche fue la socialista Alianza de la Izquierda, que obtuvo el 17,3% de los votos, lo que supone un aumento de 10,4 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2019. Con este resultado, el partido se asegura tres de los 15 escaños de Finlandia en el Parlamento Europeo, por encima del que obtuvo en las anteriores elecciones.

El Partido de la Coalición Nacional, del primer ministro Petteri Orpo, siguió siendo el más votado, con un 24,8%, lo que le otorga cuatro escaños. El Partido Finlandés, de extrema derecha, y que forma parte del gobierno de coalición de Orpo, vio caer drásticamente su apoyo: sólo obtuvo el 7,6% de los votos, 6,2 puntos porcentuales menos, lo que le deja con un único escaño en lugar de dos.

La candidata electoral Li Andersson, presidenta del partido Alianza de la Izquierda, celebra los resultados en Helsinki. Reuters

Francia

Las elecciones de este domingo han convertido a Francia en el feudo de la extrema derecha europea. Tanto, que el éxito de la Agrupación Nacional de Jordan Bardella y Marine Le Pen ha obligado al presidente Emmanuel Macron a convocar elecciones legislativas. El partido ultraderechista ha conseguido el 31,5% de los votos, más del doble que el Renacimiento de Macron (14,5%).

Un punto por detrás de los liberales que gobiernan el país están los socialistas de Levantar Europa, que han obtenido un 14%. Aunque han acortado distancias con Renacimiento, el centro-izquierda de Raphaël Glucksmann y el primer ministro Gabriel Attal esperaba superar a los liberales en estas europeas.

[Macron convoca elecciones legislativas tras la victoria aplastante de la extrema derecha en las europeas]

El partido de izquierdas Francia Insumisa, liderado por Manon Aubry, ha obtenido el 10,1% de los votos, aproximadamente 2,5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto le da a los de Jean-Luc Mélenchon cuatro escaños más. El partido conservador Los Republicanos, por su parte, pierde un escaño y se queda con seis tras recibir el 7,2% de los votos.

Justo por encima del umbral electoral del 5% están los ecologistas (5,5%) y el movimiento ultraderechista Reconquista (5,3%), liderado por Éric Zemmour y con Marion Maréchal, sobrina de Le Pen, de candidata.

Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, y Marine Le Pen. Reuters

Grecia

Los conservadores oficialistas de Nueva Democracia (ND) ganaron con un 27,9% de los votos, muy por debajo de lo esperado y lejos también del 41% obtenido en las generales de 2023. "No voy a ocultar la verdad. Nuestra formación no llegó al objetivo que nos habíamos fijado", dijo el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, tras conocerse los resultados, si bien recalcó que la "inédita" abstención, casi del 60%, dificulta "sacar conclusiones" de estos comicios.

Pese a la pérdida de apoyos de ND, también el principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, se vio debilitado, con un 15% de los votos (4 escaños), nueve puntos porcentuales menos que en 2019. De cerca le siguen los socialistas de Pasok-Kinal (13% y 3 escaños), la ultraderechista Solución Griega (9,5% y 2 escaños), que duplicó sus apoyos respecto a las europeas de 2019, y el Partido Comunista de Grecia (9,3% y 2 escaños).

Representación en la Eurocámara logran también la ultraderechista Niki (4,5%), el izquierdista Curso de la Libertad (3,5%) y la también ultraderechista Voz de la Razón, que sobrepasó por medio punto porcentual el umbral del 3%.

Kyriakos Mitsotakis abandona el estrado tras analizar los primeros resultados de las elecciones. Reuters

Hungría

El Fidesz, el partido del primer ministro ultraderechista Viktor Orbán, ganó con un 43% de los votos, nueve puntos porcentuales menos que en 2019, mientras que su nuevo rival político, el conservador Péter Magyar, logró con su partido Tisza un 31% de los apoyos. La tercera fuerza fue la coalición progresista y verde, con el 8% de los votos, mientras que la extrema derecha de Nuestra Patria se hizo con el 6%.

Los resultados significan una gran derrota para la oposición liberal y progresista de Hungría, pero también una llamada de atención para el Fidesz de Orbán, que había ganado las anteriores elecciones europeas con un 52% de los votos. Estos datos indican que el Fidesz se haría con 11 escaños de los 21 de Hungría, el Tisza con 7, los progresistas con 2 y la extrema derecha con uno.

Magyar apareció hace 4 meses en la vida política húngara como un disidente del régimen de Orbán a quien acusa de corrupción, así como también a la oposición de formar parte del sistema. Según ha declarado el propio Magyar, los eurodiputados de Tisza pedirán integrarse en el Partido Popular Europeo (PPE), al que anteriormente perteneció el Fidesz, hasta que se vio obligado a salir en 2021. Los resultados de este domingo indican que más del 80% de la población en Hungría votó a partidos conservadores o ultraderechistas.

Péter Magyar, exmiembro del gobierno y líder del partido Tisza, descorcha una botella de champán en Budapest. Efe

Irlanda

Los irlandeses eligieron a sus 14 eurodiputados el viernes, día en el que el país insular también celebraba sus elecciones locales. A diferencia de las europeas de 2019, entre los aspirantes hubo esta vez voces xenófobas y de extrema derecha en respuesta al repunte de la inmigración tras la guerra de Ucrania y otros conflictos internacionales, que han agudizado la grave crisis de la vivienda que atraviesa Irlanda y también han ejercido presión sobre los servicios públicos.

El gran perjudicado de este giro es el izquierdista Sinn Féin, principal partido de la oposición y al que los sondeos situaban en cabeza hasta hace apenas seis meses con más del 30% de apoyo pero que ahora ronda el 17%. Las formaciones que componen el Gobierno central, de coalición entre democristianos, centristas y verdes, también van por detrás del bloque de los independientes, pero han ganado terreno tras endurecer su política de inmigración. El Fine Gael del primer ministro, el conservador Simon Harris, recibe en torno al 18% de votos, mientras que los ecologistas se sitúan en el 7% y el centrista Fianna Fáil cae al 17% en los comicios europeos.

Italia

Los italianos pudieron votar desde el sábado hasta las 23:00 del domingo. A Italia, tercer país con más población de la Unión Europea, le corresponden 76 diputados en una Eurocámara de 720. El voto es preferencial y cada votante puede elegir hasta tres candidatos. El grupo ultraconservador Fratelli d'Italia de la primera ministra Giorgia Meloni ha sido el más votado en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas este fin de semana, lo que refuerza su posición tanto dentro como fuera del país.

La agrupación de Meloni consiguió un 28,6% de los apoyos, más de cuatro veces lo que obtuvo en las últimas elecciones de la UE en 2019, y superando el 26% que consiguió en las votaciones nacionales de 2022, cuando llegó al poder. Estos resultados darán a los Fratelli d'Italia 24 escaños. "¡Gracias!", decía Meloni en su cuenta de la red social X, encima de una fotografía en la que aparecía mostrando el símbolo de la victoria.

El opositor Partido Democrático, de centro-izquierda, quedó segundo con un 25,6%, mientras que el Movimiento 5 Estrellas, de la oposición, quedó tercero con un 9,7%, su peor resultado a nivel nacional desde su creación en 2009. El mayor batacazo se lo lleva la Lega de Matteo Salvini: con un 8,8% de los votos, el partido ultraderechista pierde 14 escaños en el Europarlamento (el mismo número de asientos que ganan los de Meloni).

Letonia

En Letonia, el partido centrista-liberal Nueva Unidad (JV) obtuvo el 25,7% de los votos. Según los resultados preliminares de la Comisión Electoral Central letona, Valdis Dombrovskis, actual comisario europeo de Comercio, fue reelegido eurodiputado por JV. La segunda fuerza en Letonia, con un 22,08%, es la Alianza Nacional (NA), de tendencia nacionalista-conservadora, que volverá a enviar al PE al veterano eurodiputado Roberts Zile y al eurodiputado Rihards Kols.

Lituania

En Lituania, el conservador Unión de la Patria Demócrata-Cristiana Lituana (TS-LKD) logró el 20,92% de los votos. El TS-LKD enviará a la Eurocámara al ex primer ministro Andrius Kubilius, a la exministra de Defensa Rasa Juknevičienė y al diputado Paulius Saudargas. Los socialdemócratas quedaron segundos y enviarán a dos eurodiputados a Bruselas.

Luxemburgo

El Partido Popular Socialcristiano del primer ministro Luc Frieden conservó sus dos escaños. En cambio, su socio de gobierno, el Partido Democrático (liberal) del ministro de Asuntos Exteriores Xavier Bettel, perdió un escaño frente a los populistas euroescépticos del ADR, el Partido Reformista por una Alternativa Democrática. Los socialdemócratas conservaron su escaño, al igual que los Verdes. Ahora habrá un duelo entre dos aspirantes al puesto de comisario europeo: el socialista Nicolas Schmit, líder del Partido de los Socialistas Europeos, y Christophe Hansen, favorito del Gobierno conservador-liberal.

Malta

La votación en este país insular de medio millón de personas fue peculiar: se desarrolló el sábado y en ella pudieron participar los mayores de 16 años. La presidenta del Parlamento Europeo y eurodiputada nacionalista Roberta Metsola obtuvo un récord de 81.130 votos. El eurodiputado laborista Alex Agius Saliba consiguió 58.316 votos, y el candidato independiente Arnold Cassola, con 12.884 votos, ha sido el tercero más votado.

La Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, vota para las elecciones de la UE en Sliema (Malta). Reuters

Países Bajos

El primer país en votar registró el jueves una participación del 47%, la más alta desde 1989. Los sondeos a pie de urna pronosticaban una victoria del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, que en 2019 no había conseguido representación parlamentaria en Bruselas. Sin embargo, los ultras de Wilders recibieron menos apoyos de lo esperado: con el 17,7% de los votos, apenas podrán ocupar seis de los 31 escaños neerlandeses en el Europarlamento.

En la cabeza está la coalición de izquierdas GroenLinks-PvdA, formada por verdes y socialistas, que con el 21,6% de los sufragios obtiene nueve escaños en la Eurocámara. La formación de extrema derecha Foro para la Democracia (FvD) pierde sus cuatro escaños y se queda sin representación en el Parlamento Europeo tras años de críticas por las teorías de la conspiración de su líder, Thierry Baudet.

Polonia

La victoria del primer ministro Donald Tusk consolidó el domingo su Coalición Cívica (KO) como fuerza dominante en el país tras una campaña dominada por las preocupaciones en materia de seguridad. Con la guerra en Ucrania y la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia, Tusk planteó la votación en Polonia como una elección entre un futuro seguro en un país situado en el corazón de la Unión Europea o uno más peligroso si ganaba el partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), conocido por sus conflictos con Bruselas.

Esta campaña le granjeó a Tusk el 37,4% de los votos, por delante del 35,7% de PiS. Los socios de KO en el gobierno de coalición proeuropeo que asumió el poder en diciembre, la Tercera Vía de centro-derecha y la Izquierda, obtuvieron el 7,3% y el 6,6% respectivamente. El partido de extrema derecha Confederación consiguió el 11,9% de los apoyos. Los resultados en Polonia marcan el fin de una racha de diez años en los que PiS ha obtenido el primer puesto en las elecciones.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, hace el signo de la victoria, el domingo en Varsovia. Reuters

Portugal

El Partido Socialista (PS) ganó con el 32,09% de los votos y ocho escaños, frente a la coalición de centroderecha Alianza Democrática (AD), del primer ministro Luís Montenegro, que obtuvo el 31,12 % de los sufragios y 7 eurodiputados. En tercera posición queda la formación de ultraderecha Chega, con el 9,79 % y dos diputados, seguida de Iniciativa Liberal (IL), con el 9,07 % y dos asientos. Es la primera vez que estas dos últimas fuerzas entran en la Eurocámara.

República Checa

En el país centroeuropeo, que este año celebra su vigésimo aniversario como miembro de la UE, los comicios se celebraron los días viernes y sábado. La formación populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (Ano 2011), del ex primer ministro Andrej Babis, miembro de la familia liberal europea, ganó con el 26,1% de los votos y siete escaños, uno más que la coalición gubernamental de centro SPOLU (22,3%), formada por tres partidos, dos miembros del Partido Popular Europeo y uno en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Lograrían también entre dos y tres escaños otros cuatro partidos, con alrededor del 10% de los votos: el liberal Movimiento de Alcaldes y el Partido Pirata, ambos en el Gobierno, así como el ultranacionalista SPD y el comunista KSCM.

Rumanía

La coalición gobernante de socialdemócratas de izquierda (PSD) y liberales de centroderecha (PNL) obtuvo el 53% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo, a las que concurrieron en listas conjuntas. Esto les otorga 21 de los 33 escaños rumanos en Bruselas. En segunda posición, con el 15% de votos y seis escaños, emergió AUR, un grupo de extrema derecha fundado hace cinco años y que se opone a la inmigración y a la ayuda militar a Ucrania.

Suecia

Se esperaba que el partido antiinmigración Demócratas Suecos, que sostiene el gobierno de Ulf Kristersson, ganara votos y superara al Partido Moderado de Kristersson para convertirse en el segundo partido más votado, como ocurrió en las elecciones generales de 2022. En lugar de ello, el partido acabó perdiendo terreno por primera vez en unas elecciones en la historia del partido. Obtuvo el 13,2% de los votos, 2,1 puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2019, y sólo tres de los 21 escaños.

La secretaria del Partido Verde, Katrin Wissing, celebra los resultados con compañeras de partido en Estocolmo. Reuters

Así como la ultraderecha ha descendido a cuarta fuerza política, las elecciones del domingo las lideraron los Socialdemócratas (S), con el 24,9% de los votos y cinco escaños, seguidos de los Moderados (M), con un 17,5% de apoyos y cuatro asientos en la Eurocámara. El Partido Verde se alzó como tercera fuerza del país con el 13,8% de los votos, lo que supone un aumento de 2,3 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2019, y les da tres escaños. El Partido de Izquierda también experimentó un aumento de 4,2 puntos porcentuales, alcanzando el 10,9% de apoyos y los dos escaños.