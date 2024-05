Gitanas Nausèda, el presidente de Lituania que odia a Putin, pero que quiere recuperar a China

El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, es uno de los críticos más impasibles de Vladímir Putin. En marzo, comparó al dirigente ruso con el dictador nazi Adolf Hitler. "Al igual que Checoslovaquia no satisfizo a Hitler, Ucrania no satisfará a Putin", afirmó Nausèda en un foro en París. Advirtió que los Estados bálticos y Polonia serían los primeros en ser atacados, aunque ningún Estado europeo está “a salvo en este momento”. "Rusia no se detendrá. Sólo se la puede detener", añadió.

En el tercer año de la guerra de Rusia en Ucrania, Nausėda, candidato independiente de 59 años, busca convencer a los lituanos para que le otorguen un segundo mandato de cinco años en un momento de extrema tensión con Moscú. Lituania y sus vecinos bálticos, Letonia y Estonia, han desconfiado del Kremlin desde su independencia en 1991. Sin embargo, la invasión de Ucrania ha desatado todas las alarmas en la población. En toda la región, los votantes temen que los países bálticos, antes gobernados desde Moscú pero ahora miembros de la OTAN y de la Unión Europea, puedan ser blanco de una agresión rusa. Según una encuesta de ELTA/Baltijos Tyrimai realizada en marzo de 2024, algo más de la mitad de los lituanos creen que un ataque ruso es "posible o incluso muy probable". Los servicios de inteligencia lituanos también informaron en marzo que Rusia estaba reforzando sus capacidades a lo largo de su frontera con la OTAN, aunque el Kremlin ha rechazado regularmente las sugerencias occidentales de que podría considerar un ataque contra un miembro de la Alianza del Atlántico Norte. [Un paseo por la 'fortaleza subterránea' de Finlandia: los 50.500 refugios ya listos para una guerra nuclear] Mientras tanto, la mayoría de los candidatos que se presentan a las elecciones presidenciales, incluidos Nausėda e Ingrida Šimonytė, primera ministra del país, han declarado que mantienen reservas de alimentos en sus hogares por si se produjera un conflicto militar, algo que también han hecho muchos lituanos en los últimos meses. "Estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarme de que no sea necesario", declaró Nausèda durante un debate televisado a principios de esta semana. Bajo su liderazgo, Lituania ha aumentado el gasto militar y ha buscado diversificar sus fuentes de energía, reduciendo la dependencia del gas y petróleo ruso. Comprometido con la protección de su país y sus aliados de la OTAN frente a cualquier amenaza, Nausėda ha consolidado su imagen como un defensor incansable de la seguridad nacional, especialmente frente a la amenaza rusa. En declaraciones a la prensa el pasado domingo, Nausèda prometió seguir presionando a los aliados occidentales del país para que aumenten su apoyo militar a Ucrania. "El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya lo ha dicho todo. No necesitan nuestras declaraciones de buena voluntad, no sirven de nada en un combate: necesitan defensas aéreas... Hasta que no tengan defensas aéreas, Ucrania seguirá siendo vulnerable", afirmó. El aumento del gasto en defensa es una causa respaldada tanto por Nausėda como por Šimonytė. Ambos abogan por elevar el gasto en defensa hasta alcanzar al menos el 3% del producto interno bruto lituano, superando el 2.75% previsto para este año. El objetivo de este aumento es secundar la presencia de una brigada de tropas alemanas, junto con sus familias, que estarán desplegadas en Lituania y listas para el combate a partir de 2027. Precisamente, una de las notables victorias de Nausėda ha sido su acuerdo con el canciller alemán Scholz para establecer una brigada permanente de hasta 5.000 soldados alemanes en Lituania, el mayor despliegue extranjero en la nación. El primer equipo alemán llegó el mes pasado y ya hay planes de expansión para los próximos tres años. Como presidente del país, Nausėda desempeña un papel semiejecutivo, liderando las fuerzas armadas y presidiendo el órgano supremo de defensa y política de seguridad nacional, además de representar a Lituania en cumbres clave de la Unión Europea y la OTAN. Una relación turbulenta con China Aunque la postura frente a Rusia cuenta con un amplio consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas lituanas, persisten diferencias significativas respecto a China. En 2021, la administración de Šimonytė permitió la apertura de una nueva oficina comercial en el país que utilizara la palabra "Taiwán" en lugar de "Taipéi", el término aprobado por Pekín. Esto provocó una fuerte reacción de China, que bloqueó completamente el comercio con Lituania y anuló los documentos oficiales de identidad de los diplomáticos lituanos en China. En aquel momento, el presidente sostuvo que el gobierno de centroderecha no le había consultado el movimiento. Pekín acusó a Vilna de incumplir con la política de “una sola China”, en virtud de la cual no permite que otros países traten a Taiwán como un país independiente. Para Nausėda, según informó Bloomberg, la decisión de permitir a Taiwán abrir una embajada de facto fue un craso error. [El ministro de Defensa estonio: "¿Estáis listos para defender a Estonia? Nosotros a España, sí"] El presidente ha adoptado una postura mucho menos beligerante respecto a China que el ministro de Asuntos Exteriores, Gabrielius Landsbergis, que pidió a principios de mayo crear una coalición de naciones para luchar contra la “coerción económica” del gigante asiático. Nausėda, en cambio, pidió rebajar la tensión a través del cambio de denominación de la Oficina de Representación de Taiwán. "El ajuste del nombre podría servir como señal de Lituania hacia la normalización de las relaciones diplomáticas con China", afirmó. La propuesta de Nausėda, sin embargo, contrasta con sus recientes comentarios, en los que calificaba a China de "amenaza" por su alineamiento con Rusia. En marzo del año pasado, el dirigente lituano criticó la postura de Pekín en la guerra de Ucrania y acusó al Gobierno de Xi Jinping de apoyar de “forma oculta o abierta” al Kremlin. "Hasta ahora, evalúo y veo el papel de China como más destructivo que constructivo", dijo. Encaminado a un segundo mandato Nausèda, de corte conservador moderado, obtuvo el 44% de los votos emitidos, según los datos de la comisión electoral, quedando por debajo del 50% necesario para asegurarse la reelección en la primera vuelta celebrada el pasado 12 de mayo. El 26 de mayo se celebrará una segunda vuelta contra Šimonytė, segunda con el 20% de los votos. En 2019, Šimonytė derrotó por un estrecho margen a Nausèda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Sin embargo, Nauseda se impuso en la segunda vuelta con el 66% de los votos.