Rutte se consolida como favorito para dirigir la OTAN tras darle su apoyo Kallas, que quería el cargo

El primer ministro holandés en funciones, Mark Rutte (57 años), se consolida como máximo favorito para convertirse en el nuevo secretario general de la OTAN tras recibir el apoyo de Estonia, cuya primera ministra, Kaja Kallas, una figura ascendente en la política europea por su línea dura contra Rusia, había expresado públicamente su interés en el cargo.

La designación del sucesor de Jens Stoltenberg al frente de la Alianza Atlántica -que lleva 10 años en el cargo y se marcha en octubre- se abordará durante la reunión de los ministros de Exteriores de los 32 Estados miembros que empieza este miércoles en Bruselas, en la que se conmemora el 75 aniversario de la OTAN. Sin embargo, todas las fuentes consultadas descartan un acuerdo ya para nombrar a Rutte.

El holandés cuenta con el respaldo de una "abrumadora" mayoría de países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o España. Su único rival declarado es el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, que defiende que su país tiene un "profundo conocimiento" de la actual situación de seguridad creada por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, pero que apenas ha logrado reunir apoyos.

No obstante, la candidatura de Rutte choca con el rechazo total de la Hungría por haber criticado las políticas del Gobierno de derecha radical de Viktor Orbán, en particular su ley que discrimina al colectivo LGTB. "El Gobierno húngaro no puede apoyar a un candidato que ha tratado de presionar a Hungría", ha dicho su ministro de Exteriores, Peter Szijjártó.

En este contexto, la entrada en juego de Iohannis ha "complicado" y "retrasado" el proceso para alcanzar un consenso, según explican fuentes diplomáticas. La idea inicial era cerrar el nombramiento del nuevo secretario general de la OTAN en abril para evitar que se solape con el reparto de altos cargos de la UE tras las elecciones de junio, pero este calendario ya no podrá cumplirse. El nombramiento requiere unanimidad de los 32 aliados.

A finales del año pasado, Kaja Kallas expresó en público su interés en el cargo. Defendió que ya era hora de que un representante de los países del Este accediera a la jefatura de la OTAN y se quejó de que algunos aliados la descartaran precisamente por su línea dura frente a Rusia. Hace apenas una semana, la primera ministra de Estonia todavía se mostraba indecisa entre Rutte y Iohannis y señalaba que Países Bajos incumple el objetivo de la OTAN de invertir al menos el 2% del PIB en defensa (está en el 1,63%).

A pesar de sus dudas, Kallas ha decidido finalmente este martes apoyar en público a Rutte. "Para lograr una OTAN fuerte, debemos mantenernos lúcidos sobre Rusia, aumentar el gasto en disuasión y defensa, respaldar la adhesión de Ucrania y el equilibrio geográfico. He discutido esto en profundidad con Mark Rutte y él se compromete con estas prioridades. Estonia puede respaldarlo como secretario general de la OTAN", ha escrito en su cuenta de la red social X.

El anuncio de Kallas se ha producido después de que en las últimas horas se viralizara en X un artículo que sostenía que ella había desplazado a Rutte como favorita absoluta para dirigir la Alianza. La noticia era en realidad una broma (en el mundo anglosajón el día de los inocentes es el 1 de abril) pero llegó a confundir incluso al reputado periodista e historiador Timothy Garton Ash, que se felicitaba de su (falsa) elección. La propia interesada bromeaba con el artículo.

"Seguiremos debatiendo los pros y los contras de los dos candidatos, hasta que alcancemos un consenso en torno a uno de ellos, esperemos en las próximas semanas. No sabemos cuál será el calendario exacto, pero queremos encontrar una solución lo antes posible. Como muy tarde nos gustaría que se resolviera para la cumbre de Washington (en julio)", ha explicado este martes la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith.

"La posición de Estados Unidos es que nosotros apoyamos plenamente a Mark Rutte como próximo secretario general, pero tenemos el máximo respeto por nuestro amigo el presidente Iohannis, y apreciamos que se haya presentado y le deseamos lo mejor", ha concluido la embajadora.