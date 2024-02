Kaja Kallas, la nueva 'dama de hierro' de la UE a la que Putin ha puesto en su lista negra

"El Kremlin espera que su maniobra me silencie a mi y a otros, pero no será así. Al contrario. Seguiré brindando mi firme apoyo a Ucrania. Seguiré defendiendo el refuerzo de la defensa de Europa". A la primera ministra de Estonia, la liberal Kaja Kallas (Tallinn, 46 años), no le amedrenta en absoluto que Vladimir Putin la haya puesto este martes en su 'lista negra' de personas en busca y captura en su territorio.

Durante los meses previos a la invasión de Ucrania, Kallas avisó reiteradamente a sus socios europeos de la amenaza clara e inminente que planteaba Moscú. Pero la mayoría de dirigentes de la UE pensaban que exageraba o directamente le ignoraron. Estonia empezó a enviar armamento a Kiev ya en diciembre de 2021. Desde que Putin desencadenó su guerra el 24 de febrero de 2022, la joven y dinámica primera ministra se ha convertido en una de las voces más firmes e influyentes en la UE y en la OTAN en favor del suministro de armamento a Ucrania y del endurecimiento de las sanciones contra Rusia. Una especie de líder de la resistencia europea a la agresión de Moscú, pese a que su país apenas tiene 1,3 millones de habitantes. [Rusia declara en busca y captura a Kaja Kallas, primera ministra de Estonia] Su activismo incansable le ha valido el apodo de "nueva dama de hierro de Europa": Kallas presume de un conocimiento profundo de la realidad rusa, rechaza cualquier tipo de negociación con el Kremlin y avisa de que firmar la paz a cualquier precio significaría premiar la agresión rusa. Su inglés perfecto y su dominio de las redes sociales le han permitido multiplicar su presencia y popularidad en los medios de todos los países de la UE. La primera ministra de Estonia es ahora mismo la favorita para sustituir a Josep Borrell como jefa de la diplomacia europea cuando se renueven los altos cargos de la UE tras las elecciones a la Eurocámara de junio. Sin embargo, ella hubiera preferido ser secretaria general de la OTAN, pero el resto de socios consideran que su perfil es excesivamente agresivo y exacerbaría el conflicto con Moscú. Ahora mismo el holandés Mark Rutte lidera todas las quinielas para sustituir a Jens Stoltenberg. En un discurso ante el pleno de la Eurocámara poco después del inicio de la guerra, Kallas relató que es hija de deportados que Stalin envió a Siberia. Su madre tenía apenas seis meses cuando fue deportada en un vagón de ganado, junto con su madre y su abuela, a lo que los estonios llaman la 'Tierra Fría'. Su familia pudo sobrevivir gracias a la solidaridad de "extraños", que durante el viaje ofrecieron leche o pañales al bebé. Su padre, Siim Kallas, es uno de los artífices de la independencia de Estonia. Supervisó su tránsito hacia el capitalismo como gobernador del Banco Central del país en los años 90 y después fue primer ministro entre 2002 y 2003. Acabó su carrera política como comisario europeo (de Asuntos Económicos, Lucha contra el Fraude y después Transporte) entre 2004 y 2014. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, durante el último Consejo Europeo del 1 de febrero Unión Europea Kaja Kallas estudió derecho y economía y llegó a ejercer de abogada. Empezó su carrera política como diputada nacional en 2011 y después logró un escaño en la Eurocámara en 2014. En 2018 ascendió al liderazgo del Partido Reformista de Estonia, que pertenece a la familia de los liberales europeos. En 2021 se convirtió en la primera mujer que alcanzaba el cargo de primer ministro de Estonia en un Gobierno de coalición. Un puesto que revalidó en las últimas elecciones de marzo de 2023. Desde su llegada al poder, Kallas ha aumentado el gasto en defensa hasta el 3% del PIB (España apenas llega al 1,26%) y además ha anunciado una partida específica del 0,25% para asistencia militar a Ucrania durante los próximos cuatro años. La primera ministra de Estonia pide al resto socios que hagan lo mismo. "No hay libertad ni prosperidad económica sin seguridad nacional. Por lo tanto, la dirección es clara: los países europeos deben asegurarse de que son capaces de disuadir y también de defenderse de amenazas y ataques externos", dijo en un discurso la semana pasada en Viena. "La dura verdad es que las circunstancias objetivas actuales no dan ninguna razón para creer que Rusia vaya a cambiar su política de conquista. Por tanto, sería una falsa esperanza pensar que habrá paz en Ucrania mañana", sostiene Kallas. "La explicación que le debemos a nuestros ciudadanos es que esta difícil situación de seguridad en Europa ha llegado para quedarse y todos debemos adaptarnos en consecuencia. Nuestro principal objetivo debe ser asegurarnos de que la agresión de Rusia termine en derrota; sólo entonces podremos estar seguros de que no continuará ni ampliará su agresión en el futuro", defiende la nueva 'bestia negra' de Putin. Sigue los temas que te interesan Unión Europea (UE) Estonia Guerra Rusia-Ucrania Putin