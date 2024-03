Los líderes europeos acelerarán su rearme por la guerra de Ucrania pero discrepan en cómo pagarlo

"Si Rusia gana esta guerra, habrá consecuencias para la seguridad europea. Lo que está en juego no son sólo los países que tienen frontera con Rusia, sino toda la OTAN. Y no sólo Europa, sino todo el mundo. Porque si la agresión da frutos en algún sito, sirve como una invitación para usarla en otro lugar. Veremos a más actores mal intencionados en todo el mundo apropiándose del territorio de sus vecinos", avisa la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas.

En el Consejo Europeo de primavera, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han reiterado su determinación de ayudar militarmente a Ucrania "el tiempo que haga falta y tan intensamente como sea necesario". "Rusia no debe prevalecer", se afirma por primera vez en las conclusiones de la cumbre, que concluye este viernes en Bruselas.

Como expresión concreta de apoyo, los líderes se comprometen a acelerar los trabajos para redirigir los beneficios de los activos congelados del Banco de Rusia (alrededor de 3.000 millones al año) a la compra de armamento para Kiev. Una iniciativa respaldada por la mayoría de Estados miembros, pero choca de nuevo con la resistencia de la Hungría de Viktor Orbán. Hasta ahora, los países de la UE han suministrado 31.000 millones de asistencia militar al Gobierno de Volodímer Zelenski, sumando contribuciones nacionales y europeas.

[Alemania y los 'frugales' tratan de acallar el debate sobre otra emisión de eurobonos para defensa]

En una intervención por videoconferencia al principio de la cumbre, Zelenski ha vuelto a quejarse de que los europeos no le están suministrando suficiente munición para resistir a Rusia. "Desafortunadamente, el uso de artillería en el frente por nuestros soldados es humillante para Europea, en el sentido de que Europa puede enviar más", ha dicho el presidente ucraniano.

"Nuestra Europa necesita una verdadera autosuficiencia defensiva. Esto sólo puede lograrse aumentando la producción de armas y municiones en el continente. Ucrania demuestra que se puede hacer con bastante rapidez. No pierdan el tiempo para activar la producción de defensa", les ha espetado Zelenski a los líderes europeos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su intervención ante el Consejo Europeo de este jueves Unión Europea

En este sentido, los jefes de Estado y de Gobierno están de acuerdo en impulsar de forma urgente el rearme del continente. No sólo por la amenaza creciente que plantea Vladímir Putin, sino también por la posiblidad de que Estados Unidos se desentienda de la seguridad de Europa si Donald Trump gana las elecciones de noviembre. "Debemos prepararnos para tiempos más duros y para todo tipos de amenazas", avisa el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo.

Sin embargo, los líderes europeos han exhibido de nuevo sus diferencias internas sobre cómo debe pagarse este mayor esfuerzo en defensa. Francia, Estonia o Grecia impulsan un plan para emitir 100.000 millones de euros en eurobonos. Una deuda conjunta europea, siguiendo el ejemplo de los fondos Next Generation, que se destinaría íntegramente a impulsar la industria militar comunitaria.

[Alemania, Italia y Francia piden al BEI de Calviño más financiación para la industria armamentística]

Pero como ya ocurriera con Next Generation, Berlín y los 'frugales' se oponen radicalmente a los eurobonos. En el borrador inicial de conclusiones del Consejo Europeo figuraba una referencia "fuentes innovadoras" de financiación para la industria armamentística. Pero Alemania, Países Bajos y Suecia han conseguido eliminarla del texto definitivo.

"Hay un gran problema de financiación para la industria militar", ha admitido la primera ministra de Estonia. Bruselas apenas ha asignado a su Estrategia Industrial de Defensa un total de 1.500 millones de euros del presupuesto comunitario en el periodo 2025-2027. Y el regreso de las reglas de disciplina fiscal de la UE limita el margen de maniobra de los Estados miembros en sus cuentas nacionales.

El griego Kyriakos Mitsotakis, Pedro Sánchez y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el Consejo Europeo de este jueves Unión Europea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hasta ahora había mantenido un perfil muy bajo en este debate (sus socios de Sumar rechazan el rearme de Europa), ha respaldado implícitamente la posición de Francia y Estonia. A su llegada a la cumbre, Sánchez ha señalado que la seguridad es un "bien público europeo" que necesita "financiación nacional" y también "un aporte europeo" y ha mencionado el precedente de Next Generation.

"Necesitamos aumentar nuestra capacidad de disuasión, nuestra seguridad, nuestra defensa, para que no haya tentaciones de regímenes autoritarios, como es el caso de Putin, que pongan en cuestion y debilite ese espacio de derecho, de libertades, de democracia, que representa Europa", alega Sánchez.

[Rusia ataca Kiev de madrugada con más de 30 misiles: el primer ataque a la capital en mes y medio]

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha sido más explícito y ha propuesto "emitir eurobonos para usarlos especialmente y sólo para defensa". "En un momento en que nuestra propia seguridad está amenazada, necesitamos un plan de financiación a largo plazo, previsible y creíble para invertir en nuestras capacidades de defensa y en nuestra industria de defensa, incluido, si es necesario, un empréstito común", defiende también el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

"Hay un amplio grupo de países que no están a favor de los eurobonos", ha replicado el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. "Siempre hay países que quieren pedir dinero prestado, pero nunca empezamos por ahí. En primer lugar, hay que saber qué se debe lograr y qué recursos ya están disponibles", afirma el sueco Ulf Kristersson. No obstante, también admite que la prioridad absoluta es sostener a Ucrania, por lo que no cabe plantear "líneas rojas".

Emmanuel Macron conversa con varios líderes, entre ellos Olaf Scholz, durante el Consejo Europeo Unión Europea

En todo caso, la solución que genera ahora mismo más consenso es cambiar el mandato del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que pueda financiar también a la industria armamentística y no sólo a los fabricantes de productos de doble uso civil y militar. Un total de 14 jefes de Estado y de Gobierno (entre los que no está Sánchez pero sí Macro, Scholz, Rutte y Meloni) han enviado una carta a su presidenta, Nadia Calviño, solicitando estos ajustes.