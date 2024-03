El emotivo vídeo de Yulia Navalnaya para despedir a su marido, Alexéi Navalny: "No sé vivir sin ti"

El funeral de Alexéi Navalny, el líder opositor ruso muerto en extrañas circunstancias en la prisión del ártico en la que cumplía condena, ha congregado este viernes a centenares de seguidores en la Iglesia del Icono de la Madre de Dios (en Moscú), la única que ha aceptado a celebrar la ceremonia.

Hay, sin embargo, alguien que no ha podido asistir al sepelio del disidente que llegó a convertirse en el principal enemigo del presidente ruso, Vladímir Putin. Se trata de su mujer, Yulia Navalnaya, que está exiliada fuera del país, pero que ha querido despedirse de su compañero a través de un emotivo vídeo publicado en redes sociales.

"Lyosha [apodo de Alexey Navalny], gracias por 26 años de absoluta felicidad. Sí, también por la felicidad de los últimos tres años. Por el amor, por apoyarme siempre, por hacerme reír incluso desde la cárcel, por el hecho de que siempre pensaste en mí", escribía en la plataforma X. "No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré que estés ahí arriba feliz por mí y orgulloso de mí. No sé si podré manejar esto o no, pero lo intentaré", añadía en su mensaje.

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.



Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

"Definitivamente nos encontraremos algún día. Tengo tantas historias no contadas para ti, y tengo tantas canciones guardadas para ti en mi teléfono, estúpidas y divertidas... para ser honesta, canciones terribles, pero son sobre nosotros, y realmente quería que las escucharas. Y tenía muchas ganas de verte escuchándolas, riendo y luego abrazarte", agregó en la publicación del vídeo.

El mensaje, a través de un video con imágenes de sus años juntos y que terminaba en una fotografía de Navalny rodeado de velas, terminaba con las palabras: "Te amaré por siempre. Que descanses en paz".