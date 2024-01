El Tribunal Constitucional de Alemania corta la financiación a un partido de extrema derecha

B. C.

El Tribunal Constitucional alemán emitió esta tarde un histórico fallo por el que Alemania puede cortar la financiación pública al partido de extrema derecha Die Heimat, una sentencia que abre el debate a si se podría tomar una medida similar contra el partido nacionalista Alternativa para Alemania (AfD).

El tribunal con sede en la ciudad de Karlsruhe fundamentó su decisión de suspender la financiación estatal y las desgravaciones fiscales del partido durante seis años señalando que el Partido Nacional Democrático (NPD) y su sucesor, Die Heimat, tenían como objetivo socavar o eliminar el sistema democrático del país.

Se trata de la primera sentencia de este tipo, aunque ya en 2017 este mismo tribunal dijo que el NPD se parecía al partido nazi de Adolf Hitler, pero decidió no prohibirlo porque era demasiado débil como para amenazar a la democracia alemana, informó Reuters.

"(Die Heimat) pretende sustituir el sistema constitucional vigente por un Estado autoritario basado en una 'comunidad popular' étnica", declaró el tribunal en su veredicto, añadiendo que las políticas del partido no respetaban la dignidad humana de las minorías y los migrantes.

Para Die Heimat, cuya traducción es ‘La Patria’, la sanción tiene un carácter principalmente simbólico, dado que no ha logrado superar el umbral requerido en las elecciones europeas, federales o estatales para acceder a la financiación. No obstante, ya no podrá beneficiarse de las desgravaciones fiscales, las cuales se estiman en 200.000 euros desde el año 2020, según informa Reuters.

En 2019, la cámara baja del Bundestag, la cámara alta del Bundesrat y el gobierno presentaron una solicitud al tribunal para privar al partido de su financiación. Este movimiento se produjo tras una modificación en la Ley Básica de Alemania, diseñada para prevenir que partidos radicales accedan a fondos estatales que otros partidos tienen derecho a recibir.

El fallo está siendo observado de cerca por los políticos tradicionales en un momento en el que el respaldo al partido de extrema derecha AfD ha experimentado un aumento, ubicándose actualmente en el segundo lugar en la mayoría de las encuestas. Además, lidera las encuestas en tres estados del este de Alemania, donde se celebrarán elecciones este año.

La ministra del Interior, Nancy Faeser, comentó que la decisión envía un mensaje contundente a las fuerzas antidemocráticas, señalando que el extremismo de derecha representa la mayor amenaza radical para la democracia alemana. "Estamos tomando medidas decisivas contra todos aquellos que preparan el terreno para la violencia de extrema derecha", afirmó.

El canciller socialdemócrata Olaf Scholz también acogió con satisfacción el fallo y dijo que verán las implicaciones que tiene este veredicto para otros partidos alemanes. No obstante, informa Reuters, cualquier medida legal contra la financiación de AfD sería un proceso prolongado y es poco probable que se complete antes de las elecciones federales de 2025 y mucho menos las del Parlamento Europeo de este año.

Dentro de las estrategias planteadas para contener a AfD, se encuentran los intentos de prohibición y la revocación de los derechos de ciertos líderes radicales para evitar que sean elegidos, aunque algunos políticos interpretan esta medida como contraproducente. Hasta ahora, todos los partidos políticos principales del país han establecido un 'cordón sanitario' en relación con el partido de ultraderecha, rechazando la formación de coaliciones o la cooperación, incluso localmente.

