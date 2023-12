Macron frustra el objetivo de Sánchez de cerrar el acuerdo con Mercosur en presidencia española

"No es bueno para nadie". El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dictado así sentencia de muerte contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, uno de los objetivos prioritarios que se había marcado Pedro Sánchez para la presidencia española del Consejo de la UE, que concluye el 31 de diciembre.

Sin embargo, el 'no' de Macron y el cambio de presidencia en Argentina han condenado la iniciativa de Sánchez al fracaso: no es solo que el pacto con Mercosur no se firmará antes de fin de año, sino que ni siquiera ha habido avances reseñables durante presidencia española. De hecho, el presidente francés nunca había sido tan contundente en su oposición al acuerdo.

Todo ello ha provocado que el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, anule el viaje que tenía previsto para particiar en la cumbre de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que se celebra el próximo 7 de diciembre en Brasil, el foro en el que tendría que haberse sellado el pacto con la UE.

En paralelo, la delegación argentina comunicó al resto de socios que no puede asumir compromisos en materia comercial en la recta final del mandato de Alberto Fernández. La negociación futura corresponderá al nuevo presidente de derecha radical, Javier Milei, cuya toma de posesión está programa para el 10 de diciembre y cuya posición sobre el pacto UE-Mercosur no está clara.

Pese a todo, el Ejecutivo comunitario todavía no renuncia a seguir intentándolo, pero admite que no habrá ninguna conclusión antes del final de la presidencia española. "La UE y Mercosur están enfrascados en debates intensos y constructivos con miras a finalizar un acuerdo político, de cooperación y comercial. En los últimos meses se han logrado avances sustanciales. Las negociaciones continuarán con un espíritu constructivo y con la ambición de concluir lo más rápido posible", ha dicho este lunes el portavoz de la Comisión, Balázs Ujvári.

¿Todavía es posible cerrar un pacto en diciembre? "No nos podemos comprometer con ningún plazo, la ambición es concluir lo más rápido posible", responde el portavoz.

Los acontecimientos se han precipitado durante la cumbre del clima que se celebra en Dubái. Allí, Sánchez todavía confiaba en dar "impulso político" al acuerdo UE-Mercosur tras reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. "Lograr ese histórico paso, bueno para ambas regiones, permitirá reforzar proyectos estratégicos en energías renovables, hidrógeno verde, lucha contra la deforestación o transición digital", escribió en su cuenta de la red social X.

Un placer reunirme de nuevo con mi amigo @LulaOficial para dar impulso político al acuerdo UE-MERCOSUR.



Lograr ese histórico paso, bueno para ambas regiones, permitirá reforzar proyectos estratégicos en energías renovables, hidrógeno verde, lucha contra la deforestación o… pic.twitter.com/IiI8xKQ5pM — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 1, 2023

Sin embargo, el presidente francés aprovechó también su paso por Dubái para dar la puntilla este pacto. Aunque Francia siempre ha mostrado reservas -ya que, al igual que Irlanda, quiere proteger a su industria cárnica-, nunca lo había hecho de forma tan contundente. De hecho, Macron sugiere que el acuerdo (se cerró de forma provisional en junio de 2019 tras 20 años de negociaciones) debería volver a empezar a negociarse desde cero.

"Yo estoy en contra del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Porque es un acuerdo que se ha negociado hace 20 años y que hemos intentado remendar, que está mal remendado. Porque este acuerdo en el fondo, ¿qué es lo que hace?: no tiene en cuenta la biodiversidad y el clima, es un acuerdo comercial de desmantelamiento de tarifas a la antigua", alegó el presidente francés en su rueda de prensa en la COP28.

"Yo no puedo pedir a nuestros agricultores, a nuestros empresarios, en Francia y en toda Europa, que hagan esfuerzos y apliquen las nuevas normas para descarbonizarse, para abandonar determinados productos. Y decir de repente que elimino todos los aranceles para dejar entrar productos que no aplican estas reglas y que eso va a ser formidable", sostiene Macron.

"Así que debemos pensar en un acuerdo que sea mucho más geoestratégico, mucho más coherente con nuestra estrategia y no remendar un acuerdo a la antigua. Es por eso que yo no apoyo este acuerdo", ha insistido el presidente francés. A su juicio, el modelo que debe utilizarse es el de los pactos que la UE ha cerrado con Canadá, Nueva Zelanda o Chile.

Tras escuchar a Macron, el presidente de Brasil culpa a la UE del naufragio del acuerdo con Mercosur. "Si no hubo acuerdo, paciencia. No fue por falta de voluntad. La única cosa que debe quedar clara es que no puede decirse que fue culpa de Brasil. Y no puede decirse que fue culpa de Sudamérica. Que los países ricos asuman la responsabilidad de no querar llegar a un acuerdo para no hacer concesiones", dijo Lula da Silva en Dubái. El presidente brasileño confirmó además que "Francia siempre ha sido el país que puso más trabas en el acuerdo de Mercosur con la UE".

"El acuerdo Mercosur-UE no se ha firmado no porque Argentina no quiera sino porque encontró resistencia dentro de Europa", asegura también Alberto Fernández. Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que asume la presidencia de Mercosur a partir del 1 de enero de 2024, defiende abandonar las negociaciones con la UE y "concentrar los esfuerzos en otros ámbitos".

