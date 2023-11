Eurodiputados de varios grupos denuncian la represión en Argelia y exigen acciones de la UE

Eurodiputados de varios grupos del Parlamento Europeo, incluyendo a los liberales, socialistas e izquierdistas, han mandado una carta al Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para subrayar que Argelia vive una severa crisis de derechos humanos, por lo que exigen que la UE tome medidas.

La carta, del pasado 10 de noviembre, condena tajantemente las tácticas de represión que lleva a cabo el régimen argelino. Destaca la eliminación sistemática de la libertad de expresión, entre otras faltas de respeto a los derechos humanos.

El texto hace mención a incidentes como la disolución de más de 20 organizaciones de derechos humanos, el cierre de varios medios de comunicación independientes y la detención arbitraria de periodistas y activistas políticos. Estas medidas del régimen de Argelia ilustran la violación de libertades civiles que se está llevando a cabo.

Esta comunicación a Borrell no es una medida nueva por parte del Parlamento Europeo en referencia a Argelia. Los eurodiputados ya han mantenido debates en la subcomisión de derechos humanos de la Eurocámara y en mayo emitieron una resolución de condena por los mismos motivos que denuncian ante Borrell. Un sector de los eurodiputados no sólo creen que no está cambiando nada, sino que además el régimen argelino ha intensificado su violación de los derechos.

Los eurodiputados condenan inequívocamente la violación por Argelia destacando los principios del Acuerdo de Asociación UE-Argelia, que establece el respeto a los derechos humanos como esencial. Por todas las razones expuestas, piden al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a emprender acciones diplomáticas urgentes y contundentes contra el régimen argelino por estas transgresiones.

La carta emitida la semana pasada exige una posture firme y un compromiso renovado de la UE para que emprenda un rol activo y más decidido en la defensa de los derechos humanos y los principios democráticos.

