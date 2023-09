Salvini tacha de "acto de guerra" la llegada de 10.000 migrantes a Lampedusa esta semana

Esta semana, la pequeña isla de Lampedusa ha vuelto a convertirse en escenario del drama migratorio que lleva sacudiendo a Europa desde hace casi una década. A sus 20 kilómetros cuadrados de superficie han llegado 10.000 migrantes en cuestión de horas. Sólo el martes, de una treintena de botes desembarcaron más de 5.000 personas, niños y mujeres incluidas. Es casi el mismo número de habitantes que tiene este territorio del sur de Italia, situado a apenas un centenar de kilómetros del norte de África.

El arribo masivo de barcas ha saturado el único punto de llegada -el muelle de Favaloro- y el único centro de acogida, que tiene capacidad para 400 personas. Incluso este viernes, a pesar de la pequeña tregua registrada tras la brusca disminución de desembarcos y de los continuos traslados a otras localidades del país que están realizando las autoridades, la situación sigue siendo complicada. Se han vivido momentos de tensión en el puerto, donde centenares de personas esperaban alojamiento bajo el sol, cuando los equipos humanitarios distribuían comida. Además, el sistema de recepción sigue saturado, con cerca de 3.800 personas aún hacinadas en el centro, según datos de la Cruz Roja.

En esta línea, el portavoz de ACNUR, Matthew Saltmarsh, ha indicado a la agencia Reuters que "es imperativo sacar a la gente de la isla porque los recursos allí, la capacidad, son muy limitados". Hace unos días, el municipio declaró el estado de emergencia local y pidió la intervención del ejército para gestionar la situación. "Estamos en un punto de no retorno y la isla está en crisis. Europa y el Estado italiano deben actuar de forma inmediata con una operación de apoyo y un rápido traslado de gente", pedía el alcalde de Lampedusa, Filippo Manino, ante los medios de comunicación locales.

Los migrantes esperan cerca del puerto para ser trasladados al continente, en la isla siciliana de Lampedusa. Reuters

"Acto de guerra"

Para organizaciones como Médicos sin Fronteras (MSF), si se ha llegado a esta situación se debe a que en los últimos años el Gobierno italiano se ha centrado en eliminar la cuestión migratoria de la agenda política y en detener los desembarcos en vez de en reforzar los sistemas de acogida. "Desde 2018, el sistema de acogida se ha ido agotando progresivamente y hoy no permite responder eficazmente al aumento de las llegadas. Se necesitan soluciones a largo plazo que respeten los principios de solidaridad y acogida, así como los derechos de las personas en movimiento", señala Marco Bertotto, director de MSF en Italia.

Por su parte, el Ejecutivo italiano, presidido por la ultraderechista y líder de Hermanos de Italia, Georgia Meloni, lejos de dar una respuesta unificada, ha desviado las culpas en diversos sentidos. Por un lado, el vicepresidente del Gobierno y líder de la Liga, Matteo Salvini, ha culpado a las mafias y ha señalado que esta crisis migratoria demuestra el "fracaso" de Europa.

"Los desembarcos de Lampedusa son el símbolo de una Europa que no está presente. Cuando llegan 120 barcos en pocas horas no es un episodio espontáneo, es un acto de guerra. 6.000 personas en 24 horas no llegan por casualidad. Estoy convencido de que hay una organización detrás de este éxodo. Creo que es algo deliberado, organizado, financiado también para meter en problemas a un Gobierno incómodo", ha dicho en declaraciones a los medios locales.

No obstante, no se trata tanto de la crítica como de la posible solución. En este aspecto, Salvini, conocido por su mano dura con la inmigración y las oenegés que rescatan a migrantes en el Mediterráneo, ha abogado por emprender "una vía italiana" al margen de la posición europea. "A Europa no le importa lo que pase en Lampedusa", ha sentenciado Salvini en las últimas horas, según Europa Press. Mientras, sus socios de Gobierno han optado por pedir ayuda y una mayor implicación del club comunitario.

Los migrantes escapan del punto de acceso, en la isla siciliana de Lampedusa , Italia, 14 de septiembre de 2023. Reuters

La UE como mediador

Contrariamente, Meloni lleva días insistiendo en que la migración es "un desafío común" para la UE y, como tal, merece "una respuesta colectiva". En esta línea, el ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno, Antonio Tajani, ha reclamado a la ONU y al G20 un plan internacional para contener la presión migratoria. "Ni siquiera Europa por sí sola es suficiente para abordar un problema tan enorme, que afecta no sólo a casi toda África, sino también a la afluencia procedente de la ruta de los Balcanes. Por eso hemos implicado a las Naciones Unidas y al G20", ha explicado Tajani.

Además, este mismo viernes ha avanzado que viajará a Francia y Alemania para buscar puntos en común con ambos países sobre este tema y poner sobre la mesa la figura de una "nueva Operación Sofía". Es decir, una estrategia que replique la misión que la Unión Europea activó en 2015 para desmantelar las redes de tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo y concluyó en 2020, de acuerdo con Efe.

Di fronte all’arrivo di migliaia di persone non si può parlare di episodi spontanei e isolati, bensì di un atto di guerra.

Questi sbarchi sono voluti e organizzati e rappresentano il simbolo di un'Europa a guida socialista, lontana dalle esigenze dei cittadini, a partire da… pic.twitter.com/gA9ymoPJdu — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 13, 2023

Lo cierto es que no se registraban cifras similares desde la crisis de 2016. Sólo en lo que va de año han desembarcado en Italia 123.863 inmigrantes, casi el doble que los 65.517 del mismo periodo del 2022 y el triple que los de 2021 (41.286), según datos del Ministerio del Interior actualizados al 13 de septiembre. En medio de la oleada migratoria, el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, ha pedido este el viernes a la UE que medie para "potenciar" las repatriaciones de inmigrantes desde Túnez, en medio de una oleada migratoria que ha desbordado la isla de Lampedusa.



Lo ha hecho durante una conversación telefónica con la comisaria europea para Asuntos Interiores, Ylva Johannson, a quien ha subrayado "la necesidad de potenciar las repatriaciones desde Túnez (de los inmigrantes) hacia sus países de origen". "Hemos compartido la necesidad de desarrollar una nueva estrategia operativa europea contra los traficantes de seres humanos", ha declarado en un comunicado el ministro italiano.

