Alemania está "desnuda" y no sabe gastar en Defensa: las críticas de los altos mandos de su Ejército

Los altos mandos del Ejército de Alemania decían al iniciarse hace más de un año la ilegal guerra de Rusia contra Ucrania que las fuerzas armadas germanas estaban "desnudas" y que no podían someterse ni por asomo a un esfuerzo militar como el que implica la heroica resistencia del país de Volodímir Zelenski.

"El Ejército que tengo el privilegio de dirigir está más o menos desnudo", decía al poco de comenzar la invasión rusa Alfons Mais, Teniente General e Inspector del Ejército y, en consecuencia, alguien en la cúspide de la jerarquía militar tudesca. Alemania viene de ahí, de ser un país que hace años se olvidó —como muchos otros en Europa— del compromiso de la OTAN de gastar un 2% de su PIB en defensa y donde si el Ejército ha sido noticia, ha sido por su mal estado de revista y sus muchas limitaciones.

Por esto último aún sigue siendo noticia el Ejército alemán. Bien lo sabe Rafael Loss, experto para asuntos de seguridad y defensa del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), un think tank europeísta.

Loss pone a EL ESPAÑOL el siguiente y elocuente ejemplo: "Se sabe que los militares desplegados en Lituania y en otros países no han sido capaces de comunicar como es debido con sus aliados porque aún cuentan con sistemas de comunicación de los años ochenta, que no son digitales y, por eso, resultan menos seguros que los que están usando los aliados". Alemania lidera en Lituania uno de los ocho batallones que mantiene la OTAN en el flanco este de la Alianza Atlántica. También participa en el batallón que lidera la República Checa en suelo eslovaco.

Las comunicaciones es uno de los ámbitos en los que están invirtiendo las autoridades germanas en vista de las carencias de la Bundeswehr, nombre que reciben en Alemania las fuerzas armadas. El canciller Olaf Scholz decía en el Bundestag a los días de iniciarse la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania que tendría que haber dinero para esos gastos y muchos más, muchísimos más.

"A partir de ahora invertiremos más del dos por ciento del PIB en nuestra defensa año tras año", afirmaba Scholz tres días después del inicio de la invasión contra Ucrania en la Cámara Baja del Parlamento alemán. Hablaba así de claro en un discurso sobre "la era de cambio" que se abría en su país por culpa de Rusia y el regreso de la guerra al continente europeo.

Reaprender a gastar en defensa

En ese discurso, Scholz también anunció la creación de un fondo de 100.000 millones de euros para "las inversiones y proyectos de armamento" que resulten necesarios para vestir al Ejército que Alfons Mais describía en cueros.

Pero Alemania, pese aquella muestra de voluntad política del canciller, tiene serio un problema. El país no sabe gastar en defensa. Los comentaristas se quejan aquí de las "horrendas" cantidades de dinero que el Ministerio de Defensa dedica a mantener su burocrática estructura sin mejorar la capacidad de acción del Ejército. Así lo ha señalado, por ejemplo, Jonas Jansen, periodista del influyente diario Frankfurter Allgemeine. No hay que perder de vista que, pese a no dedicar el 2% de su PIB al Ejército, el presupuesto de Defensa alemán era de unos 52.000 millones de euros en 2021.

"Estamos en un proceso de reaprendizaje de lo que supone la política de seguridad y defensa", conviene en afirmar Loss desde el ECFR. "Desde el final de la Guerra Fría, la política de defensa estuvo relegada a los márgenes del proceso político en Alemania, tenía poca atención, sólo la tenía cuando el país participaba en misiones como la de Afganistán, lanzada en el marco de la OTAN. Pero en general no se le hacía caso", explica Loss.

Menos inversión tras la guerra

A su entender, por ejemplo, Angela Merkel, predecesora de Scholz en la Cancillería Federal, mantuvo la política defensa muy alejada de sus prioridades. "La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha cambiado esto", dice Loss, pero él es de los que lamenta los tiempos, lentos, en los que se mueve la administración que dirige el canciller Scholz.

Para empezar, Scholz no tenía previsto hacer un discurso como el que le tocó hacer el 27 de febrero. Su ministra de Defensa por aquel entonces, la también socialdemócrata Christine Lambrecht, no aceleró las necesarias adquisiciones para el Ejército germano. A ella no se le recuerdan grandes anuncios del Ministerio de Defensa relativos a compras de material militar. Tanto es así que, con todo, el gasto militar alemán, en 2022, fue de unos 51.000 millones de euros, menos que en 2021 pese al estallido el año pasado de una guerra como no se había visto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

La adquisición por unos 8.500 millones de euros de 35 aviones modelo F-35, de la firma estadounidense Lockheed Martin, era algo de lo que habló incluso el propio Scholz en el Bundestag. Esos cazas sustituirán a los Tornados que usa el Ejército alemán desde los años de la Guerra Fría en el reparto del armamento nuclear de la OTAN. Los verdaderos anuncios importantes en materia de adquisiciones de material militar han empezado a producirse una vez que Lambrecht dimitiera a principios de este año y de que tomara las riendas de Defensa el también socialdemócrata Boris Pistorius.

2023: primeras compras serias

Por ejemplo, el pasado mes de marzo se supo que el Ejército alemán iba adquirir un número de dos dígitos no especificado de tanques Leopard 2 A7, el último modelo de esos carros de combate de fabricación germana que, en versiones anteriores y con cuentagotas, han sido donados a Ucrania. También en marzo se supo que Pistorius iba a comprar para su ejército una decena de Panzerhaubitzer 2000, piezas de artillería autopropulsadas.

Siguen estando por resolver, entre otras cosas, los problemas de adquisición de munición, algo esencial para unas fuerzas armadas alemanas que siguen acusando demoras burocráticas que complican toda compra de material. Con Pistorius como ministro de Defensa, hay en marcha una reforma de esta parte de la administración que aspira a agilizar su funcionamiento.

Entre tanto, las fuerzas armadas alemanas también se están poniendo al servicio de la resistencia ucraniana. No hay país en el 'viejo continente' que esté apoyando el esfuerzo de guerra de Kiev tanto como Alemania.

Aunque a Scholz le cueste presentarse como líder en este sentido, lo cierto es que su país ha pasado de apoyar con cautela a Ucrania a hacerlo sin tapujos. Hace dos sábados, el ministerio de Pistorius hacía pública la entrega de un paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 2.700 millones de euros, el mayor envío germano hasta la fecha. La ayuda alemana, que también incluye la formación de militares ucranianos en el manejo de los sistemas militares germanos, está costando esfuerzos añadidos al Ejército tedesco.

"Hay muchos desafíos y peligros que pueden romper la dinámica de cambio que ha supuesto Pistorius y, de resultas, hay riesgo de que se acaben retrasando las decisiones que hay que tomar", avisa Loss desde el ECFR a cuenta del trabajo que tienen por delante Scholz y el Ministerio de Defensa de Alemania.

