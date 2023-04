Dimite el presidente de la BBC por ocultar que ayudó a Boris Johnson a obtener un préstamo de 900.000 €

El presidente de la BBC, Richard Sharp, ha dimitido por saltarse las reglas de la cadena pública británica al ocultar que ayudó al exprimer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, a conseguir un préstamo de 800.000 libras (unos 907.000 euros) meses antes de su nombramiento.

En un comunicado, Sharp ha explicado que adopta esta decisión para de "dar prioridad a los intereses" de la BBC, por considerar que este asunto "podría ser una distracción para el buen trabajo que realiza la corporación".

Richard Sharp está acusado de interceder en la concesión de un préstamo personal de más de 900.000 euros a Boris Johnson antes de ser designado al frente de la BBC, aunque siempre rechazó que hubiese incurrido en un conflicto de intereses cuando accedió al puesto, el 16 de febrero de 2021.

A pesar de que él lo negó, un informe independiente reveló que Sharp vulneró las normas al ayudar al por aquel entonces primer ministro, que tenía problemas financieros para pagar la manutención de siete hijos reconocidos con tres mujeres y la redecoración de la residencia oficial de Downing Street asfixiaban sus cuentas.

Así fue la intermediación de Richard Sharp

Sharp, que fue alto cargo de la entidad bancaria Goldman Sachs y asesor personal del expremier británico durante su etapa como alcalde de Londres, presentó al millonario canadiense Sam Blyth al entonces secretario del gabinete de Gobierno, Simon Case, para que abordaran la concensión de este préstamo de casi un millón de euros.

Según relató The Sunday Times el pasado mes de enero, tanto Sharp como Blyth habían participado en una cena a finales de 2020 en la que analizaron fórmulas para resolver los problemas financieros de Johnson.

El exprimer ministro tenía dificultades para sufragar sus gastos con el sueldo de primer ministro, de unas 165.000 libras (188.000 euros). Blyth, de esta manera, se ofreció para actuar como garante de un crédito para el primer ministro y el actual presidente de la BBC, que ha donado además 400.000 libras al Partido Conservador (455.000 euros), actuó como intermediario, aunque no lo mencionó al presentarse para un cargo que requiere declarar cualquier "conflicto de intereses".

Richard Sharp acudió la primera semana de diciembre de 2020 a Downing Street para abordar esta cuestión con Simon Case, secretario de gabinete. En ese encuentro, le presentó al millonario Sam Blyth, que posteriormente habló personalmente con Boris Jonhson. El acuerdo se terminó de sellar en una cena privada en el exclusivo restaurante Chequers.

Mediador y amigo de Johnson

El equipo de ética y decoro de la Oficina del Gabinete escribió a finales de diciembre una carta formal diciéndole a Johnson que dejara de buscar el consejo de Sharp sobre sus finanzas personales, dado el próximo nombramiento de la BBC. Entonces, el exprimer ministro ya había seleccionado a Sharp como su candidato preferido. Días después, el 6 de enero de 2021, Oliver Dowden (en aquel momento secretario de cultura) lo anunció como la elección del Gobierno para el puesto, con un sueldo de 160.000 libras esterlinas al año (unos 182.000 euros).

De acuerdo con los estatutos de la BBC, el presidente de esta cadena pública es designado por la Familia Real por recomendación del primer ministro y del secretario de cultura. Así pues, los encargados reciben asesoramiento de un panel de nombramientos de cuatro personas, que debe realizar un concurso "justo y abierto". Cualquiera puede postularse, aunque el Gobierno tiene la última palabra y puede repetir el concurso si no le gustan los candidatos preseleccionados.

Sharp nunca reveló su participación en las finanzas de Johnson. El asunto no se mencionó durante su audiencia previa al nombramiento como presidente de la BBC ante un comité selecto de la Cámara de los Comunes, en febrero de 2021. Las bases del empleo, de hecho, especifican que no puede aspirar a un puesto público si no supone un conflicto de intereses. Ya no sólo por el préstamo, también porque ambos son amigos.

