Presionar a Rusia o alentar el diálogo: UE y China discrepan sobre cómo acabar la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania ha ocupado buena parte de la reunión de tres horas que ha mantenido el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, con el presidente chino, Xi Jinping, este jueves en Pekín. Un diálogo intenso que sin embargo no ha servido para acercar posturas entre la UE y China sobre el diagnóstico de la situación y la mejor manera de poner fin al conflicto.

Michel le ha pedido a Xi que presione a Rusia para que detenga de inmediato la guerra y respete la soberanía de Ucrania. En febrero, justo antes del estallido de la guerra, el presidente chino y Vladímir Putin proclamaron su "amistad sin límites". Aunque no consta que el Gobierno de Pekín esté apoyando activamente a Moscú en la invasión, se niega a condenar la guerra o la anexión de los territorios ucranianos ocupados.

"Hemos pasado mucho tiempo discutiendo la situación en Ucrania y he podido utilizar muchos argumentos concretos. Especialmente, el hecho de que China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y, en mi opinión, tiene una responsabilidad especial de usar su influencia para convencer a Rusia de que respete el derecho internacional, la Carta de la ONU y sus obligaciones internacionales", ha dicho el presidente del Consejo Europeo al término del encuentro.

[La UE exige a China que presione a Putin para poner fin de inmediato a la guerra en Ucrania]

En contraste, Xi le ha reclamado a Michel apostar por una solución "política" a la guerra de Ucrania. China espera que la UE redoble sus esfuerzos de "mediación", con el fin de establecer "una arquitectura de seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible", según la versión difundida por la agencia estatal Xinhua.

"En la situación actual, es necesario evitar la escalada y la expansión de la crisis, insistir en reclamar la paz y alentar las negociaciones y controlar el efecto contagio de la crisis", sostiene el presidente chino. Una posición que ha resumido ante Michel con un proverbio chino: "Cuando las puertas de la ciudad se incendian, los peces en el foso sufren". "China siempre ha estado del lado de paz y seguirá desempeñando un papel constructivo a su manera", ha concluido Xi.

Charles Michel y Xi Jinping, durante su reunión este jueves en Pekín UE

El único punto en el que han coincidido los dos mandatarios es en que la "amenaza nuclear" esgrimida por Putin "no es aceptable ni responsable", según Michel. "Además, el presidente Xi me ha dejado claro que China no está suministrando armas a Rusia", ha agregado.

La visita del presidente del Consejo Europeo a Pekín se ha producido en plena ola de protestas y represión por los confinamientos y la política de "covid cero" del régimen de Xi, lo que le ha generado algunas críticas en la Eurocámara. "Nadie parece saber que pretende lograr Michel con su visita a China", se quejaba el eurodiputado conservador alemán Reinhard Bütikofer.

Al final, Xi y Michel sí han hablado de la experiencia con la pandemia en Europa y China, incluyendo "las medidas adoptadas y la respuesta de ambas sociedades". El presidente del Consejo Europeo ha señalado que "en la UE las vacunas han resultado especialmente eficaces a la hora de reducir las muertes y casos graves de Covid". Pero no ha recibido ninguna respuesta del presidente chino, que ni siquiera menciona la pandemia en su relato de la reunión.

Tampoco ha habido acuerdo entre los líderes por lo que se refiere a las cuestiones económicas. "No existen diferencias estratégicas fundamentales ni conflictos entre China y la UE", ha proclamado Xi. El presidente chino invita a las empresas europeas a seguir invirtiendo y aprovechar "las oportunidades del enorme mercado de China".

[La UE endurece el tono con China: "Debe situarse en el lado correcto de la historia respecto a Rusia"]

La UE y China "deben oponerse conjuntamente al desacoplamiento, la politización y el uso como armas de los intercambios económicos, comerciales, científicos y tecnológicos." "China permanecerá abierta a las empresas europeas y espera que la UE rechace las interferencias y brinde a las empresas chinas un entorno comercial justo y transparente", sostiene Xi.

Por su parte, Michel le ha expuesto "las dificultades a las que se enfrentan las empresas y los inversores de la UE" en China. "En el lado europeo, el acceso al mercado sigue siendo muy abierto, mientras que en China varios sectores siguen mucho más cerrados", ha argumentado el presidente del Consejo Europeo.

"Necesitamos una mayor reciprocidad, necesitamos una relación más equilibrada sin dependencias excesivas, una verdadera igualdad de condiciones para nuestras empresas. Necesitamos encontrar el equilibrio adecuado. Un cambio hacia la "autosuficiencia" conlleva peligros no solo para China y la UE, sino también para el mundo", apunta Michel.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan