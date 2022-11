Una estatua de Fidel Castro y 2.300 M: los lazos que sostienen la reunión entre Putin y Díaz-Canel

"El imperio yanqui" es, para el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, "el enemigo" común de su país y Rusia. Así lo aseguró el martes durante la reunión que mantuvo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Moscú. Una cumbre bilateral que ha servido para profundizar en una relación que va mucho más allá de ese "enemigo" que ha impuesto sanciones económicas contra ambos países.

[Díaz-Canel apoya a Putin frente a EEUU, su "enemigo común": "Rusia puede contar con Cuba"]

Entre 2006 y 2019, Rusia ofreció a Cuba créditos de exportación por un valor de 2.300 millones de dólares para financiar proyectos relacionados con la energía, la industria metalúrgica y el suministro de mercancías. Un préstamo que, hoy por hoy, todavía no ha sido saldado. De hecho, en 2020 La Habana dejó de pagar y, el pasado febrero, el Parlamento ruso hizo el esfuerzo de permitir la prórroga de los créditos hasta 2027, según recuerda la agencia Efe.

Así, ese fue uno de los principales asuntos que Díaz-Canel quiso aclarar antes de verse cara a cara con Putin. "Cuba está dispuesta a respetar y cumplir con las obligaciones financieras en cuanto la situación económica se alivie un poco y eso sea posible", señaló el mandatario cubano en declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal rusa TASS.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y el presidente ruso, Vladímir Putin. EFE

Asimismo, Díaz-Canel agradeció que "en estas difíciles circunstancias Cuba cuente con el apoyo y la comprensión de sus amigos más cercanos, entre los cuales se encuentra la Federación de Rusia".

Una "sólida amistad"

En este sentido, no es de extrañar que el líder cubano haya querido echar una mano a su socio, mostrando apoyo a Rusia en un momento de máximo aislamiento internacional. Defendió la narrativa utilizada por el Kremlin para justificar la guerra en Ucrania y señaló a la "política agresiva de Estados Unidos y a la expansión de la OTAN" como principal responsable.

[Opinión: Es hora de acabar con la revolución cubana]

Por su parte, Putin quiso honrar la "cooperación estratégica" que ha unido a ambos países durante años con la inaguración de una estatua de bronce del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en una plaza del barrio de Sokol que lleva el nombre del dictador. "Se le considera, con razón, como uno de los líderes más brillantes y carismático del siglo XX", dijo.

"Es el símbolo de toda una época, la época del movimiento de liberación nacional, del fin del sistema colonial y de la creación de nuevos Estados independientes y soberanos en América Latina y África", añadió.

"Es el símbolo de toda una época, del fin del sistema colonial y de la creación de nuevos Estados independientes" Vladímir Putin

No contento con ensalzar a Castro, Putin quiso recordar sus conversaciones con él. "Hablaba de cosas muy en línea con los tiempos, los tiempos de instauración del mundo multipolar. De que la independencia y la dignidad no se negocian. De que cada pueblo tiene derecho a un libre desarrollo, a elegir su camino. Y de que en un mundo realmente justo no puede haber sitio para el dictado, el saqueo y el neocolonialismo", rememoró en un discurso recogido por Efe.

La instalación de la estatua, señaló el líder ruso, tiene el objetivo de reforzar la "sólida amistad" que Castro mantuvo con la antigua Unión Soviética desde la invasión de bahía de Cochinos, el intento fallido de la CIA para tumbar el régimen castrista en 1961.

Sigue los temas que te interesan