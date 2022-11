Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Medvedev: "Rusia libra un conflicto sagrado contra Satanás"

Día 256 de guerra en Ucrania.

Ucrania no esconde cierta confusión sobre lo que ocurre en Jersón, región en el sur anexionada ilegalmente por Rusia. Las tropas invasoras parecen estar en retirada, pero Kiev no se fía y teme que pueda tratarse de una trampa para que el ejército local se confíe. De lo que no duda el gobierno de Volodímir Zelenski -también lo cree Estados Unidos- es de que tanto Jersón como el resto de territorios ocupados serán reconquistados.

Zelenski ha pedido "una poderosa respuesta global" al "terror energético" que plantea Vladímir Putin, que, sin éxitos en el campo de batalla, enfoca su acción en dejar sin suministro a los ucranianos.

Putin tampoco gana en los despachos. Protestó ante la ONU por la "bomba sucia" que -aseguraba- estaba preparando Ucrania. El organismo de control nuclear de esta institución le ha quitado la razón. La única amenaza nuclear de esta guerra es la rusa, como se pudo saber este jueves con más detalle: altos mandos militares ya discuten cómo y cuándo usar estas armas.