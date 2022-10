Italia, en vilo por el arresto de Alessia cuando celebraba su cumpleaños en Teherán: su última foto

Italia sigue inmersa en la formación de un gobierno, pero las portadas de sus principales periódicos abren sus ediciones digitales este lunes con la fotografía y la historia de una joven romana, Alessia Piperno. Fue detenida el viernes en Teherán cuando celebraba su 30 cumpleaños. Sus padres no han podido hablar con ella hasta hace unas horas: "Por favor, ayudadme", les ha rogado. El Ministerio de Exteriores trabaja en su liberación.

Alessia es viajera, nómada. Llegó a Irán en julio tras haber vivido en Australia, México, India, Pakistán, Marruecos, Honduras, Guatemala, Sri Lanka, El Salvador y Panamá. Ahora su mundo se reduce a las cuatro paredes de una celda. Los hechos que la llevaron a ella se desconocen o cuando menos no lo justifican: estaba junto a otras nueve personas celebrando el cumpleaños, un grupo de amigos franceses, polacos, suecos y holandeses, se supone que en un lugar en el que no deberían estar.

La última imagen en redes sociales de Alessia es precisamente de esta celebración, con un pastel y globos. Todos los que salen en ella fueron arrestados.

Su padre, Alberto Piperno, ha expresado su incredulidad en su cuenta en Facebook: "Mi hija es una viajera solitaria, recorre el mundo para conocer usos y costumbres de los pueblos. Siempre se ha adaptado y respetado las tradiciones y, en algunos casos, las obligaciones, de cada país que visitaba. No sabíamos nada de ella desde el día que cumplió 30 años. Fue ella quien, llorando, nos avisó que estaba en la cárcel. (...) Fueron solo unas pocas palabras pero desesperadas. Estaba pidiendo ayuda".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aʟᴇssɪᴀ-ᴠɪᴀɢɢɪᴀᴛʀɪᴄᴇ ꜱᴏʟɪᴛᴀʀɪᴀ (@travel.adventure.freedom)

"Ahora más que nunca: libertad"

Los padres de Alessia no saben el motivo del encarcelamiento. Son conscientes de los días complicados que vive Irán tras la muerte de Masha Amini a manos de la 'policía de la moral' por no llevar colocado el velo de manera adecuada. Decenas han muerto en las calles en manifestaciones contra este crimen y las mujeres pierden el miedo a saltarse los estrictos y machistas códigos de conducta y atuendo. Están convencidos de que "es solidaria", pero también de que no ha participado en protestas que puedan meterla en problemas lejos de casa.

Lo cierto es que días antes de su arresto, en plena ola de marchas contra el régimen, Alessia hizo referencia al himno antifascista 'Bella ciao' en su cuenta en Instagram y dijo: "No puedo salir de aquí, ahora más que nunca: libertad". La acusación apunta a la fiesta de cumpleaños como razón del arresto, y ésta tenía lugar en un área tranquila y alejada de los altercados.

En esa última imagen de su cumpleaños, la joven hace balance de sus años con una mochila a cuestas: "En unos días comenzará mi séptimo año en la carretera. (...) Parece que fue ayer cuando cargué mi primera mochila sobre mis hombros para llegar a la tierra de mis sueños, Australia. En ese momento acababa de cumplir 24 años, y hoy tengo 30. Me prometí que a esta edad ya habría parado y ahora he llegado a este día me pregunto: "¿Estoy lista para parar?".

