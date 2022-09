Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La UE "nunca reconocerá" resultado "falsificado" de los referendos en Ucrania

218 días de guerra en Ucrania.

La Unión Europea afirmó este miércoles que "no reconoce y nunca reconocerá" el resultado "falsificado" de los referendos "ilegales" organizados en las regiones de ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia por Rusia, e instó a la comunidad internacional a hacer lo mismo.



En una declaración en nombre de los Veintisiete, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, volvió a condenar "en los términos más enérgicos" estos "falsos" referendos en los que una aplastante mayoría habría apoyado la anexión a Rusia.



"La UE no reconoce y nunca reconocerá estos 'referendos' ilegales y su resultado falsificado, ni ninguna decisión tomada sobre la base de este resultado, e insta a todos los miembros de las Naciones Unidas a hacer lo mismo", dijo Borrell, que acusó a Rusia una vez más de tratar de "cambiar por la fuerza las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania, lo que constituye una clara y grave violación de la Carta de la ONU". "Su resultado es nulo de pleno derecho y no puede producir efecto jurídico alguno", incidió el jefe de la diplomacia europea.



Esos referendos, añadió, "no tienen legitimidad y violan flagrantemente el derecho internacional y las obligaciones internacionales de Rusia", ya que se llevaron a cabo mientras Rusia libra "una guerra de agresión" contra Ucrania con el fin de anexionarse los territorios ocupados de Ucrania.



Borrell denunció igualmente los "abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos, así como de intimidación de ciudadanos ucranianos por parte de Rusia y sus autoridades designadas ilegítimamente en los territorios ocupados de Ucrania".