Polémica en Italia por el saludo fascista de un estratega y amigo de Giorgia Meloni

La última polémica en Italia, apenas a tres días de elecciones generales, tiene como protagonista a Romano La Russa, concejal de Seguridad en la región de Lombardía y exdiputado del Parlamento Europeo, pero además estrecho estratega y amigo de la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, presumible próxima primera ministra. Un vídeo muestra al dirigente realizando el saludo fascista en un funeral.

Romano es hermano del exministro de Defensa Ignazio La Russa, fundador del partido -su segundo nombre es Benito- junto a Meloni, quien ya en plena pandemia de la Covid-19, que golpeó Italia como a pocos, publicó un tuit recomendando dejar de dar la mano -"el contagio es letal", decía- y en su lugar hacer "el saludo romano, antivirus y antimicrobios".

Romano se encontraba en el funeral de Alberto Stabilini, un histórico de la extrema derecha en Milán. En varias ocasiones, los asistentes, entre ellos el propio La Russa, alzan el brazo derecho al grito de "¡presente!". El protagonista niega haber hecho lo que se ve en las imágenes y asegura que se limitó a hacer "un ritual militar" por su "viejo amigo" que ha sido "instrumentalizado", ha declarado al Corriere della Sera.

Romano La Russa, consejero de Giorgia Meloni, realiza el saludo fascista en un funeral.

Stabilini, ese "viejo amigo", fue miembro del Frente de la Juventud, organización del extinto Movimiento Social Italiano, formación de los últimos fascistas tras la II Guerra Mundial en la que también militó Meloni. Pero Meloni quiere alejarse de estos hechos y la imagen que proyectan de ella, llegando en las últimas semanas a condenar el fascismo, del que aprovecha proclamas o símbolos como la llama tricolor en el propio logotipo de Hermanos de Italia.

"Lo único en peligro es la izquierda"

En recientes declaraciones a la agencia Efe, Meloni describe así su partido: "Es el de los conservadores italianos. Creemos en la libertad de la persona y en la centralidad de la familia, en la identidad cultural italiana, europea y occidental, en la iniciativa privada y en la solidaridad social. Contamos con una clase dirigente competente y preparada. Nos sentimos preparados para gobernar si los italianos lo quieren".

Preguntada por quienes ven en su posible victoria un peligro para la democracia, Meloni señala a sus rivales: "Es paradójico. Hemos tenido gobiernos encabezados por primeros ministros no elegidos. En la pandemia hemos visto restricciones a la libertad sin precedentes. Sin embargo, solo ahora se habla del peligro para la democracia. (...) Nadie cree eso. (...) Lo único que está en peligro es el sistema de poder de la izquierda.

La grabación no parece no obstante que vaya a dañar las aspiraciones de Meloni este domingo tras una campaña que se ha jugado en buena medida en el terreno de las redes sociales. Hace unos días el señalado era el exvicepresidente y exministro del Interior Matteo Salvini por otro vídeo. En éste se veía a Alessio Di Giulio, miembro de la Liga en Florencia, aprovechándose de una mujer gitana: "El 25 de septiembre vota Liga para no verla nunca más".

