El político francés Jean Lassalle fomenta la abstención al guardarse la papeleta en el bolsillo

El diputado y candidato que obtuvo más de un millón de votos y el 3,13% de los sufragios en la primera vuelta con el movimiento Résistons!, Jean Lasalle, ha dado la nota en la jornada electoral francesa de este domingo. El político francés hizo el amago de votar frente a la urna, pero finalmente se guardó la papeleta en el bolsillo en una especie de llamada a la abstención en el país, que ya de por sí es alta.

El excandidato presidencial Jean Lassalle había anunciado días antes que votaría en blanco en la segunda vuelta. Pero finalmente no lo hizo declarándose “abstencionista en las urnas” cuando acudió al colegio electoral de Lourdios-Ichère (Pirineos-Atlánticos).

Después de “estos últimos 15 días de campaña, en los que me han dado tantas noches de insomnio (...) me dije que el voto blanco ya no estaba a la altura”, explicó a la agencia France-Presse (AFP) el diputado por Pirineos Atlánticos.

En el momento en el que simuló el gesto de votar frente a la urna antes de deslizar su papeleta en el bolsillo dijo: “En nombre de la circunscripción que me ha dado la confianza, me ha parecido que tenía que alzar un poco la voz para decir que la situación es preocupante”.

Después de “este acto que podría parecer chocante o sin sentido”, según él, el diputado precisó que “debe continuar su reflexión en las próximas semanas” sobre mantener o retirar su candidatura para las próximas elecciones legislativas de junio. Jean Lassalle, de 66 años, es diputado por la 4ª circunscripción de Pyrénées-Atlantiques desde junio de 2002.

Precisamente, la abstención es un problema en la segunda vuelta de las elecciones francesas que enfrentan a Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Así, la participación a las 17:00 horas en la segunda vuelta de las elecciones francesas se ha situado en el 62,23%, dos puntos menos respecto a 2017.

Esta cifra también marca un descenso con respecto a la segunda vuelta de las elecciones de 2012 (72%) y 2007 (75,1%), y se acerca a la de 2002 (67,6%), cuando Jean-Marie Le Pen se enfrentó a Jacques Chirac.

