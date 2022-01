Reino Unido pone fin a la obligatoriedad de la mascarilla y elimina las restricciones por ómicron

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado el fin de las medidas de coronavirus introducidas para frenar la rápida propagación de la variante ómicron en Inglaterra, al tiempo que busca convivir con el virus tras un pico de casos.

Gran Bretaña fue el primer país en limitar los viajes internacionales por la variante ómicron, lo que hizo saltar las alarmas sobre sus mutaciones, y en diciembre introdujo consejos para teletrabajar, más la imposición del uso de las mascarillas y el pasaporte Covid en establecimientos de hostelería y ocio para frenar su propagación.

Johnson indicó además que confía en eliminar las regulaciones que obligan a confinarse cuando se da positivo de covid cuando expiren el 24 de marzo o incluso antes, si las cifras de contagios y hospitalizaciones son favorables.

El primer ministro anticipó que "pronto llegará el momento en que (ese requisito legal) pueda eliminarse del todo, al igual que no hay obligaciones legales para que las personas se aislen cuando tienen gripe".

"Al tiempo que la covid-19 se vuelve endémica, tendremos que reemplazar los requisitos legales con asesoramientos y guía, urgiendo a los ciudadanos que tengan el virus a que sean cuidadosos y considerados hacia los demás", afirmó.

Aunque los casos se dispararon hasta alcanzar cifras récord, las hospitalizaciones y las muertes no han aumentado en la misma medida, en parte debido a la implantación de refuerzos en Gran Bretaña y a la menor gravedad de la variante.

El planteamiento de Johnson de evitar los cierres y convivir con el virus contrasta con el enfoque de tolerancia cero hacia el Covid-19 en China y Hong Kong, y con las restricciones más estrictas en muchos otros países europeos.

"Muchos países de Europa han soportado nuevos cierres invernales... pero este gobierno tomó un camino diferente", dijo Johnson a los legisladores, afirmando que el gobierno había acertado en las decisiones más duras y que el número de personas en cuidados intensivos estaba disminuyendo.

"Nuestros científicos creen que es probable que la oleada de ómicron haya alcanzado su punto máximo a nivel nacional... debido a la extraordinaria campaña de refuerzo, junto con la forma en que el público ha respondido a las medidas del Plan B, podemos volver al Plan A".

Johnson dijo que no se mantendría ninguna de las medidas del llamado Plan B, ya que las mascarillas no se impondrían legalmente en ningún lugar, los pases Covid no serían obligatorios y se pondría fin a la recomendación de trabajar desde casa.

Johnson se ha enfrentado a las críticas por su gestión de la pandemia en general, y Gran Bretaña ha registrado 152.513 muertes, el séptimo total más alto a nivel mundial. Escocia, Gales e Irlanda del Norte han seguido sus propias medidas contra el coronavirus, generalmente con restricciones más duras, pero también han empezado a suavizarlas.

La pandemia "no ha terminado"

Johnson espera reajustar su agenda tras el furor suscitado por las fiestas llevadas a cabo en su oficina, que ha hecho que algunos en su partido conspiren para destituirlo.

Johnson admitió que asistió a una fiesta en el jardín de su despacho y residencia de Downing Street en mayo de 2020 mientras se prohibían las mezclas sociales.

El levantamiento de las medidas del Plan B, junto con la navegación de Johnson por Omicron sin recurrir a un bloqueo estricto, podría ayudarle a apaciguar a los oponentes vocales de las restricciones en su propio caucus en medio del malestar del partido.

Dijo que, si los datos lo respaldaban, podría poner fin al requisito legal de que las personas se autoaislen si dan positivo antes de que la normativa caduque en marzo.

"Pero para que eso sea posible, todos debemos mantener la cautela durante estas últimas semanas del invierno", dijo, advirtiendo de la continua presión sobre los hospitales.

"La pandemia no ha terminado".

Desde el inicio de Omicron se ha notificado un tercio de los 15 millones de casos en Gran Bretaña. En cambio, Gran Bretaña ha notificado el 5% de sus muertes por COVID desde que se identificó la variante a finales de noviembre.

