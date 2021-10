El Parlamento portugués rechaza los Presupuestos de Costa y abre la puerta a un adelanto electoral

El Parlamento de Portugal ha rechazado el Presupuesto para 2022 presentado por el Gobierno del socialista António Costa, que está en minoría en la Cámara, y ha abierto la posibilidad de que se convoquen las elecciones anticipadas.

Los partidos que han votado en contra de los Presupuestos han sido el Partido Socialdemocráta (PSD), el Bloque de Izquierda (BE), el Partido Comunista (PCP), el CDS-Partido Popular (CDS), Los Verdes (PEV), Iniciativa Liberal (IL) y Chega!. Todas estas fuerzas políticas juntas han sumado 117 votos.

El partido Personas-Animales-Naturaleza (PAN) se abstuvo, al igual que las diputadas no inscritas Joacine Katar Moreira y Cristina Rodrigues, lo que arrojó un total de cinco abstenciones. Pero Costa necesitaba tres abstenciones más para poder sacar adelante las cuentas y finalmente no consiguió convencer a ningún otro parlamentario.

El Partido Socialista es el único que ha votado a favor de los Presupuestos (108 votos) pero no ha sido suficiente. "He hecho todo lo que he podido", ha asegurado Costa a los parlamentarios y les ha reprochado que "no estaba pidiendo un cheque en blanco".

Con el rechazo del Presupuesto, por primera vez en la historia democrática de Portugal, los pasos a seguir dependen ahora del presidente del país, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que ya había avisado de que si las cuentas no prosperaban disolvería el Parlamento y convocaría elecciones anticipadas.

En su discurso previo a la votación, Costa ya asumió que el país se encamina hacia el adelanto electoral y pidió una mayoría estable para la próxima legislatura.

"Confío en que mi frustración" y la "frustración" de los electores de la izquierda "se pueda convertir en una mayoría reforzada, estable y duradera en una próxima sesión legislativa", dijo el primer ministro, que admitió que le da "pena" el "cierre prematuro".

Costa aseguró que el Gobierno sale "con la conciencia tranquila y la cabeza alta" y que garantizarán la gobernación del país durante la crisis.

"Hice todo lo que estaba a mi alcance para asegurar la viabilidad de este Presupuesto, sin aceptar lo que en conciencia considero que el país no podría soportar", dijo Costa ante el Parlamento. Y aseguró que para él un voto contra de la izquierda es una "derrota personal".

El Gobierno, dijo, está disponible para hacer lo que Rebelo de Sousa crea conveniente: "Le cabe al presidente evaluar la situación y tomar las decisiones que entienda que debe tomar".

