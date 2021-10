Von der Leyen amenaza a Polonia con congelarle todos los fondos europeos por su insumisión legal

El pulso entre Varsovia y Bruselas a propósito de la independencia judicial sube de temperatura. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha amenazado este martes con congelar las multimillonarias ayudas europeas a Polonia por la insumisión legal de su Tribunal Constitucional, que acaba de declarar que la legislación nacional polaca tiene primacía sobre los Tratados de la UE. Von der Leyen ha formulado este aviso durante un tenso debate ante el pleno de la Eurocámara en presencia del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, del partido de derecha radical Ley y Justicia.

"La Comisión Europea está, en este momento, evaluando cuidadosamente este fallo. Pero ya se lo puedo decir: estoy profundamente preocupada. Este dictamen pone en tela de juicio los cimientos de la Unión Europea. Es un desafío directo a la unidad del orden jurídico europeo. Esta es la primera vez que un tribunal de un Estado miembro determina que los Tratados de la UE son incompatibles con la constitución nacional", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea.

La presidenta sostiene que el fallo del Constitucional polaco socava la protección de la independencia judicial y pone por tanto en riesgo los derechos de los ciudadanos de Polonia. "El Estado de derecho es el pegamento que mantiene junta a nuestra unión. Es la fundación de nuestra unidad. Es esencial para la protección de los valores en los que nuestra Unión se funda: libertad, democracia, igualdad y respeto de los derechos humanos. Esto es a lo que se han adherido los 27 Estados miembros como parte de esta Unión, como países soberanos y pueblos libres", ha insistido.

Bruselas actuará

"No podemos ni permitiremos que se pongan en peligro nuestros valores comunes. La Comisión actuará", asegura Von der Leyen. La presidenta no ha confirmado qué medidas piensa adoptar contra la insumisión legal de Polonia, pero ha anunciado que sopesa hasta tres opciones distintas y ha dado a entender que las podría activar simultáneamente. La más novedosa, la única que no se ha utilizado hasta ahora para frenar la deriva autoritaria de Varsovia es la congelación de los fondos europeos.

"El Gobierno polaco tiene que explicarnos ahora cómo pretende proteger el dinero europeo, dada esta sentencia de su Tribunal Constitucional. Porque en los próximos años invertiremos 2,1 billones de euros (en toda la UE) con el presupuesto plurianual y el programa de recuperación Next Generation. Este es el dinero de los contribuyentes europeos. Y si nuestra Unión está invirtiendo más que nunca para promover nuestra recuperación colectiva, debemos proteger el presupuesto de la Unión contra las infracciones del Estado de derecho", ha argumentado la presidenta.

¿Cuánto dinero se juega exactamente Varsovia en este envite? De momento, Bruselas ya ha congelado los 36.000 millones del plan de recuperación Next Generation. Pero además, Polonia tiene adjudicados otros 106.248 millones de ayudas europeas para el periodo 2021-2027: 75.034 millones de fondos estructurales y 31.214 millones de subvenciones agrícolas. En total, 142.248 millones de euros. Todo este dinero podría bloquearse gracias al nuevo mecanismo de condicionalidad de la UE que supedita los desembolsos al respeto del Estado de derecho.

La segunda medida que sopesa adoptar Bruselas es un procedimiento de infracción para impugnar legalmente la sentencia del Tribunal Constitucional polaco. El Ejecutivo comunitario ya ha expedientado en múltiples ocasiones al Gobierno de Ley y Justicia por incumplir la ley europea, pero Varsovia no acata las sentencias.

La tercera opción consiste en reactivar el procedimiento sancionador del artículo 7 del Tratado, que podría desembocar en la suspensión del derecho de voto de Polonia en la UE. La Comisión ya pulsó este "botón nuclear" en diciembre de 2017, pero desde entonces se ha bloqueado. "Debemos volver a eso. Porque permítanme recordarles: el Tribunal Constitucional polaco que hoy ha puesto en duda la validez de nuestro Tratado es el mismo tribunal que, según el artículo 7, consideramos que no es independiente y legítimo", ha dicho Von der Leyen.

La respuesta de Polonia

El primer ministro Morawiecki le ha dado la réplica a la presidenta con un discurso muy combativo. "Es inaceptable hablar de sanciones financieras. Rechazo el lenguaje de las amenazas y hechos consumados, no permitiré que políticos europeos chantajeen a Polonia", ha asegurado.

Morawiecki ha acusado a la Comisión de aplicar una doble vara de medir contra Polonia. Según ha dicho, la sentencia del Constitucional polaco es similar a otras de tribunales de Alemania, Francia, Italia, España, Dinamarca, Rumanía o República Checa, países contra los que Bruselas no ha actuado. "Las reglas del juego deben ser las mismas para todos", ha reclamado.

Morawiecki ha negado que su intención sea promover el Polexit, la salida de su país de la UE. Al contrario, sostiene que su Gobierno "es parte de la mayoría proeuropea de Polonia", pero se le ataca "de forma injusta y parcial". Finalmente, el primer ministro polaco ha acusado a las instituciones de la UE de "expandir sus competencias mediante hechos consumados".

Sigue los temas que te interesan