La UE negocia un acuerdo con EEUU para el reconocimiento mutuo del pasaporte Covid

La Unión Europea negocia ya un acuerdo con Estados Unidos para el reconocimiento mutuo del pasaporte Covid con el objetivo de reiniciar cuanto antes los viajes seguros entre ambos lados del Atlántico, según ha confirmado este martes la Comisión Europea. En contraste, no hay todavía contactos formales con el Gobierno de Boris Johnson para firmar un pacto similar con Reino Unido.

Los Veintisiete alcanzaron la semana pasada un acuerdo preliminar sobre el pasaporte Covid, que ahora debe finalizarse con la Eurocámara. El objetivo es que este instrumento entre en vigor en junio, justo a tiempo para tratar de salvar la temporada turística estival. Este certificado común servirá para acreditar que el titular ha recibido la vacuna contra la Covid-19, tiene un test negativo reciente o ha pasado la enfermedad y tiene inmunidad natural y por tanto puede quedar eximido de cuarentenas.

La norma europea ya contempla la posibilidad del reconocimiento mutuo del pasaporte Covid de países extracomunitarios. Un reconocimiento que requiere que Bruselas verifique que el país en cuestión, en este caso Estados Unidos, ofrece un nivel adecuado de protección de datos y avale la transferencia de estos datos en condiciones similares a los flujos dentro de la UE. Y también la reciprocidad por parte de la administración norteamericana.

La prioridad absoluta del Ejecutivo comunitario en estos momentos es garantizar que el pasaporte Covid funcione de manera urgente dentro de la UE. Pero al mismo tiempo, la Comisión considera importante trabajar con otros países para garantizar que sus sistemas sean compatibles con los europeos. Varios países han mostrado ya interés en el certificado europeo, pero de momento sólo hay contactos formales con la Casa Blanca de Joe Biden.

"Los servicios de la Comisión han celebrado ya las primeras discusiones técnicas con Estados Unidos", ha explicado el portavoz de Justicia, Christian Wiegand. Además, el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, tiene previsto abordar el pasaporte Covid con el secretario de seguridad nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, en una llamada telefónica programada para este miércoles 21 de abril, según el portavoz.

El pasaporte Covid es una iniciativa promovida en la UE por los países más dependientes del turismo, en particular España y Grecia. Pero sigue chocando con las reservas de Estados miembros como Francia o Bélgica, que argumentan un riesgo grave de discriminación porque todavía hay muy poca población vacunada y la vacuna no es obligatoria. Además, aún no hay pruebas definitivas que descarten que las personas vacunadas puedan seguir contagiando el virus.