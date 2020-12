Un eurodiputado del partido ultra de Orbán, implicado en una orgía con 25 hombres en Bruselas

La policía belga interrumpió el viernes pasado una orgía en un apartamento en el centro de Bruselas en la que participaban 25 hombres -entre ellos un eurodiputado que intentó huir y dos diplomáticos-, vulnerando el toque de queda y las restricciones de reunión por la Covid-19, según adelantó este martes el diario DH.

El parlamentario en cuestión es el húngaro József Szájer (59 años), uno de los fundadores del partido ultraconservador Fidesz de Viktor Orbán. József dimitió por sopresa de todos sus cargos el domingo y ha emitido un comunicado identificándose tras publicarse la noticia. Casado y con una hija, se le considera uno de los ideólogos de la reforma de la Constitución en Hungría para vetar el matrimonio gay.

"Interrumpimos un gang bang", explicó una fuente policial al periódico. La fiscalía de Bruselas ha eludido confirmar que se tratara de una fiesta sexual, pero ha corroborado el resto de la información. La policía belga acudió al lugar poco después de las 21:30 del viernes 27 de noviembre. Lo hizo alertada por los vecinos, que se quejaban del ruido nocturno y de posibles vulneraciones de las normas Covid.

En el apartamento, los agentes se encontraron con una veintena de personas, cuya identidad revisaron uno por uno. Dos de ellos -de 43 y de 33 años de edad, respectivamente- invocaron su inmunidad diplomática. La fiscalía de Bruselas no los ha identificado y se limita a dar sus iniciales.

En plena redada, un peatón alertó a los policías de que había visto a un hombre escapar a través del canalón del tejado y lo pudo identificar. El hombre tenía las manos ensangrentadas, probablemente por heridas durante su intento de huida. En su mochila se encontraron estupefacientes. Al no aportar ningún documento de identidad, fue conducido por los agentes a su domicilio, donde se identificó como S. J. con un pasaporte diplomático.

Pide perdón

"La prensa belga informa sobre una fiesta privada en Bruselas el viernes. Yo estaba presente. Cuando la policía me preguntó mi identidad -como no tenía un DNI conmigo-, declaré que era eurodiputado", ha explicado Szájer en un comunicado. "No usé drogas. Ofrecí a la policía realizar un test instantáneo, pero ellos no lo hicieron. Según la policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía, no sé quién ni cómo la puso ahí", añade.

El eurodiputado de Fidesz asegura que lamenta "profundamente" haber vulnerado las restricciones Covid. "Fue irresponsable por mi parte. Estoy preparado para pagar la multa cuando llegue. Con mi dimisión el domingo he sacado las conclusiones políticas y personales", alega.

"Pido perdón a mi familia, a mis colegas, a mis votantes. Les pido que evalúen mi traspié en el contexto de 30 años de trabajo duro y entregado. Este error es estrictamente personal, yo soy el único responsable. Le pido a todo el mundo que no lo extienda a mi país ni a mi familia política", concluye su comunicado.

La delegación de Fidesz en la Eurocámara se ha distanciado inmediatamente de su eurodiputado. "Jószef Szájer tomó la decisión correcta al dimitir como miembro del Parlamento Europeo. Tomó la única decisión correcta. Tomamos nota de su decisión y tomamos nota de que ha pedido perdión a su familia, a su comunidad política y a sus votantes", asegura en un breve comunicado.

Tras su intervención el viernes, la policía levantó acta contra todos los presentes por incumplir las medidas restrictivas contra la Covid-19. También levantó acta contra Szájer por violar la legislación de narcóticos.

Por la pandemia de coronavirus y el aumento de los contagios, los bares y restaurantes están cerrados en Bélgica, donde se aplica un toque de queda nocturno. Los contactos sociales están limitados al mínimo.