El Reino Unido se prepara para romper la negociación con la UE tras una llamada de Merkel

El Gobierno británico del conservador Boris Johnson se prepara para una ruptura esta misma semana de las conversaciones con la Unión Europea (UE) sobre el 'brexit', según indicaron fuentes gubernamentales a la cadena pública BBC. Estas declaraciones se producen tras una llamada de la canciller alemana, Angela Merkel, diciéndole que un acuerdo sobre el 'brexit' era "enormemente improbable". Al menos si Gran Bretaña no deja Irlanda del Norte en la unión aduanera.

La llamada representaba una nueva posición fija, significa que un acuerdo es esencialmente imposible no solo ahora sino nunca. Merkel dijo, según fuentes de Reuters, que si Alemania quisiera irse de la UE no podría hacerlo, pero el Reino Unido no puede irse sin dejar a Irlanda del Norte en una unión aduanera.

Ante esta posición, en la que el bloque europeo no ha mostrado interés en "ceder un centímetro" en el diálogo sobre la retirada británica del bloque desde que el primer ministro entregó la semana pasada a Bruselas sus nuevas propuestas para alcanzar un pacto, Johnson prepara ya la ruptura de negociaciones.

El Reino Unido tiene fijada la fecha de su "divorcio" de la UE para el próximo 31 de octubre y el líder conservador ha manifestado su optimismo de que pueda concretar un acuerdo con la UE en la cumbre europea que se celebrará el próximo 17 de octubre.

La semana pasada, Londres entregó a Bruselas su nueva propuesta, basada en limitar ciertos aspectos de la salvaguarda que diseñó la UE para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras el "brexit".

En virtud de esa cláusula, Irlanda del Norte permanecería en el mercado único y la unión aduanera comunitarias hasta que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo sobre su futura relación comercial.

Pero en el nuevo plan remitido a Bruselas, Johnson propone que Irlanda del Norte abandone el mercado único europeo, aunque su regulación sobre comercio y mercancías, incluidos los productos agrícolas y alimentarios, continuaría alineada con la UE y, por tanto, con la República de Irlanda.

Las mismas fuentes del Gobierno indicaron a la BBC, no obstante, que un acuerdo no está descartado si bien Johnson considera que sus propuestas son la única salida a la actual situación.

Según la revista 'The Spectator', el Gobierno estima que si las propuestas británicas no prosperan en los próximos días, entonces "no serán" impulsadas otra vez.

Johnson ha dejado claro que preferiría "morir en una zanja" antes que pedir una prórroga del 'brexit' hasta finales de enero.

Sin embargo, los diputados de la oposición consiguieron el mes pasado tramitar una ley que obliga al Gobierno a solicitar una extensión de la retirada británica si Johnson no llega a un acuerdo con la UE para el próximo 19 de octubre.