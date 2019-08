El 'Open Arms' remata al Gobierno de Italia: Salvini "contra todos"

Si el Gobierno italiano estaba ya muy malito, el virus del Open Arms ha venido a rematar un cuerpo que expira y que por lo único que lucha es por saber cuándo habrá nuevas elecciones: si en octubre o a final de la legislatura, gracias a acuerdo entre el Movimiento 5 Estrellas y los Demócratas de Renzi.

La situación del barco español no sólo ha desatado una guerra de declaraciones sino también de competencias con un ministro de Interior, Matteo Salvini, asegurando que está "solo contra todos".

El pasado miércoles, el tribunal administrativo de Lazio permitió la entrada del Open Arms en aguas italianas lo que ha dado aire a varios ministros del Movimiento 5 Estrellas para enfrentarse, en su último aliento, con el onmipresente Salvini.

El líder de la Liga había anunciado un recurso contra la decisión judicial y se negó a permitir el atraque del Open Arms en Lampedusa dando orden de que el barco saliera de aguas italianas. Sin embargo, Elisabetta Trenta, la ministra de Defensa, se negó a firmar esa orden e incluso pidió a la Armada a escoltar al barco de la ONG española por aguas italianas.

"No he firmado el nuevo decreto del ministro del Interior escuchando mi conciencia. Nunca debemos olvidar que detrás de las controversias de estos días hay niños y jóvenes que han sufrido violencia y abuso de cualquier tipo. La política nunca puede perder la humanidad. Por eso no firmé", advirtió la ministra del M5S.

La bofetada de Trenta a Salvini ha sido apoyada también por otro ministro de Di Maio con el que el líder de la Liga venía teniendo muchas confrontaciones: el responsable de Infraestructuras, Danilo Toninelli, que algo tendrá que decir en el tema de puertos dentro de esta guerra de dependencias.

De hecho, muchos vieron en estos dos Ministerios (el de Defensa e Infraestructura) como uno de los motivos de la ruptura del Gobierno italiano y de presentación de la moción de censura de Salvini contra Conte. Y es que muchos medios italianos apostaban a que el líder de la Liga podría intentar derribar a ambos miembros del M5S e incluso colocar bajo su poder estas competencias.

La respuesta de Salvini muestra la situación en la que vive el Gobierno de Italia: "Estamos solos contra todos. Contra las ONGs, los tribunales, Europa y los ministros asustados". Una arenga que viene a reforzar la campaña electoral en la que está inmerso el líder de la Liga Norte desde principio de verano.

De hecho, el ministro del Interior pretendía que esta misma semana (festiva en Italia) se celebrara la sesión en el Senado para debatir la moción de censura contra el primer ministro, Giuseppe Conte, para que el país pudiera ir de nuevo a elecciones en octubre.

Sin embargo, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata de Matteo Renzi han llegado a un acuerdo para posponer el debate, un tiempo de oro que les podría permitir alcanzar una solución en la encrucijada en la que se encuentra ahora mismo Italia.

El problema es que el órdago de Salvini ha pillado a todos divididos o desprevenidos. El Movimiento 5 Estrellas pasa por sus horas más bajas tras los malos resultados en las europeas y la formación de centroizquierda de Renzi se divide entre los que creen que habría que pactar con Di Maio para agotar la legislatura, aunque sea con un acuerdo de mínimos, y los que quieren ir a elecciones ya.

Sólo la Liga Norte parece preparada para afrontar un proceso y de ahí que Salvini siga en su guerra contra sus enemigos tradicionales: Europa y la inmigración. Y el Open Arms le está dando mucha balas.