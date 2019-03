Tusk pide una prórroga larga del 'brexit': "Cada vez más gente quiere quedarse"

Cuando faltan apenas dos días para la fecha en la que supuestamente debía producirse el brexit (el 29 de marzo, que ahora se ha retrasado al 12 de abril), Donald Tusk todavía sueña con que el Reino Unido cambie de opinión y acabe quedándose en la Unión Europea por la presión ciudadana. El presidente del Consejo Europeo ha vuelto a defender este miércoles en la Eurocámara que se dé una prórroga larga a Londres para repensar su estrategia, teniendo en cuenta "la creciente mayoría de gente que quiere quedarse en la Unión".

Tusk ha arremetido contra los que en la Eurocámara se resisten a una extensión larga del brexit porque no quieren que Reino Unido participe en las elecciones europeas de mayo y pueda bloquear el funcionamiento de la UE en los próximos meses como medida de presión para mejorar el acuerdo de divorcio. Una visión que comparten también muchos países.

"Hay voces que dicen que eso sería perjudicial o inconveniente para algunos de ustedes. Déjenme ser claro: esa forma de pensar es inaceptable", ha reprochado el presidente del Consejo Europeo a los eurodiputados.

"No pueden traicionar a los seis millones de personas que firmaron la petición para revocar el artículo 50, o al millón de personas que se han manifestado para un segundo referéndum, o a la creciente mayoría de gente que quiere quedarse en la UE", sostiene Tusk.

"Estas personas pueden sentir que no están suficientemente representadas por el Parlamento británico, pero deben sentir que ustedes les representan en esta Cámara. Porque son europeos", ha defendido el presidente del Consejo Europeo. La apelación de Tusk llega el mismo día en que la Cámara de los Comunes empieza una serie de votaciones indicativas para comprobar qué escenario del brexit cuenta con más apoyos.

En todo caso, el tiempo que tiene Londres para repensar el brexit y pedir una prórroga larga se acaba. "El 12 de abril es la nueva fecha precipicio. Antes de ese día, Reino Unido todavía puede elegir entre el acuerdo de divorcio, un brexit sin acuerdo, una prórroga larga o revocar el artículo 50", ha destacado.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se ha quejado de las dificultades para seguir el caos de la política británica y sus constantes giros sobre el brexit. "Si se compara a Reino Unido con una esfinge, la esfinge es un libro abierto en comparación. Veamos cómo habla este libro abierto en las próximas semanas", ha dicho Juncker en referencia a las votaciones en Westminster.

Tusk contra Farage

La mayoría de los grupos políticos de la Eurocámara se han mostrado abiertos a conceder una prórroga larga a Reino Unido si se replantea su estrategia sobre el brexit, por ejemplo para convocar un segundo referéndum o buscar una relación más próxima con la UE tras la salida.

Unas intervenciones que no le han gustado nada al euroescéptico Nigel Farage, que pide a la UE que corte amarras y no dé ninguna extensión más allá del 12 de abril. "¿Realmente quieren que el brexit domine los próximos dos años de sus trabajos? ¿Que Reino Unido envíe aquí a un gran número de diputados euroescépticos? ¿Realmente quieren que yo vuelva aquí?", se ha preguntado Farage. En el hemiciclo se ha escuchado decir "no".

A su juicio, el brexit ganaría por un margen todavía más amplio si se convoca un segundo referéndum. Su opción preferida es una salida a las bravas en las próximas semanas, un escenario que según ha dicho sería menos caótico de lo previsto porque la EU lo ha preparado bien. "Rechacen la prórroga de Reino Unido más allá del 12 de abril y así todos podremos seguir con nuestras vidas", ha reclamado Farage.

Tusk ha dedicado su último turno de réplica en el debate para dirigirse al líder euroescéptico y afearle su oposición a un segundo referéndum. "La verdad es que el segundo referéndum es el que se celebró en 2016, porque el primero se celebró en 1975 y allí una gran mayoría de los británicos decidieron que el lugar de Reino Unido estaba en las comunidades europeas", le ha dicho a Farage.

"Fue usted el que hace tres años pensó que era posible organizar otro referéndum con el fin de invalidar el previo. Así que sea usted también coherente hoy", ha concluido Tusk.