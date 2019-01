La UE sale al rescate de May pero sin cambiar el acuerdo del 'brexit'

El momento de máxima tensión entre May y Juncker en la última cumbre de la UE UE

La Unión Europa sale al rescate de Theresa May con nuevas aclaraciones para intentar que el Parlamento británico ratifique el acuerdo del brexit, pero sin modificar ni una coma del texto.

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, han enviado este lunes una carta conjunta a la primera ministra británica en la que le ofrecen garantías extra sobre la solución de último recurso (backstop) para evitar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. El acuerdo se vota este martes 15 de enero en la Cámara de los Comunes y el propio Gobierno británico reconoce que será rechazado.

En su misiva, Juncker y Tusk sostiene que la UE "no desea" que las salvaguardas para Irlanda del Norte "entre en vigor". El objetivo de esta aclaración es tratar de convencer a los euroescépticos más radicales, que temen que esta solución atrapará a Reino Unido en una unión aduanera permanente con la Unión Europea y les impedirá llevar a cabo una política comercial autónoma.

Los dos dirigentes de la UE resaltan que su objetivo es llegar a un acuerdo con Reino Unido sobre sus relaciones futuras como muy tarde el 31 de diciembre de 2020, lo que haría innecesaria la solución específica para Irlanda del Norte. Si al final no es posible, las salvaguardias se aplicarán sólo de forma "temporal". No obstante, no ofrecen ninguna fecha tope como piden los euroescépticos.