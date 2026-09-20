Ryuta, el 'rey del harén', rompe las reglas en Japón: convivió con 4 mujeres, se casó con una, tiene 7 novias y aspira a tener 54 hijos

Su objetivo de tener 54 hijos busca superar el récord del shōgun Tokugawa Ienari, y ya ha alcanzado 13 descendientes.

Actualmente, Watanabe sostiene siete relaciones sentimentales simultáneas y afirma que varias de sus nuevas parejas desean tener hijos con él.

Tras perder apoyo económico, dos de sus parejas y cuatro hijos abandonaron el hogar, pero logró mantener su relación con Ayaka, con quien se casó legalmente.

Ryuta Watanabe, conocido como el 'rey del harén' en Japón, se hizo famoso por convivir con varias mujeres y aspirar a tener 54 hijos.

El japonés Ryuta Watanabe, youtuber que se hizo famoso como 'rey del harén' en 2023 por vivir con varias mujeres y pretender tener 54 hijos en Sapporo, vio cómo parte de aquella familia abandonaba el hogar cuando se le terminaron los fondos.

El hombre pasó una temporada en una furgoneta junto a una de sus parejas, Ayaka, y se casó legalmente con ella el pasado 8 de agosto. Ahora tienen un matrimonio legal, pero asegura mantener otras siete relaciones.

A finales del año pasado, dos de las mujeres que Watanabe presentaba como sus ‘esposas’ abandonaron el hogar junto a cuatro de sus hijos. La ruptura tuvo consecuencias personales y económicas.

Su actividad en YouTube se redujo y él mismo ha reconocido que perdió buena parte de la motivación. Pero no parece haber renunciado a su proyecto de formar una familia numerosa: ahora asegura que tiene siete nuevas novias.

Watanabe llamó la atención de los medios japoneses a finales de 2023, cuando comenzó a difundirse su historia. Entonces tenía 35 años y vivía en Sapporo con tres mujeres y tres hijos. Se presentaba como un hombre dedicado a las tareas domésticas mientras ellas trabajaban.

Una cuarta mujer, a la que también consideraba su 'esposa', vivía en otro lugar. Ninguna de aquellas relaciones tenía reconocimiento legal en Japón, donde no es posible estar casado con más de una persona al mismo tiempo.

Pria Jepang ini nekat mau menyelamatkan krisis populasi negaranya dengan target punya 54 anak. Tapi pas dibongkar, ini bukan cerita pahlawan. Ini cuma delusi tingkat akut.



Sedikit thread santai soal Ryuta Watanabe dan logika ajaibnya 🧵👇 pic.twitter.com/jQQ6YOMRud — Raven (@ravenwex) August 11, 2026

El modelo familiar empezó a romperse a finales de 2025. La ruptura afectó a su canal, donde había llegado a reunir más de 50.000 suscriptores contando su vida familiar. En algunas de sus últimas apariciones habló de depresión y cambios de ánimo.

La relación con Ayaka, sin embargo, sobrevivió a la desintegración del hogar. Según contó Watanabe a la revista japonesa Friday, ella fue la única de las mujeres de aquella antigua familia que permaneció a su lado.

A por los 54 hijos

El matrimonio con Ayaka cambia la situación de Watanabe, de 38 años, ante la ley. Y complica la situación con sus siete novias, varias de las cuales, asegura, quieren tener hijos con él.

Las siete mujeres no forman, al menos por ahora, un nuevo hogar como el que Watanabe tuvo en Sapporo. Él asegura que todas conocen su situación familiar y su relación con Ayaka, aunque cada una ocupa un lugar diferente en su vida.

Algunas viven lejos, otras ya tienen pareja o hijos y varias, según su relato, estarían dispuestas a cambiar de vida si la relación avanza. Entre ellas está una mujer de 32 años que trabaja en una heladería y a la que conoció a través de Tinder.

Otra, de 29 años, trabaja como cuidadora y mantiene con Watanabe una relación a distancia desde Yokohama. Se ven aproximadamente cada dos meses y, según él, los dos han hablado de vivir juntos si tienen un hijo.

EL HAREM REAL JAPONÉS SIGUE CRECIENDO



El japonés que intentó replicar el anime "Las 100 Novias" en la vida real volvió a dar de qué hablar tras casarse legalmente con su pareja principal en agosto, mientras asegura mantener relaciones simultáneas con otras siete mujeres.



Ryuta… pic.twitter.com/IHr2DZsoBb — AnimeTrends (@animetrends) August 28, 2026

Una tercera tiene 33 años y trabaja en administración sanitaria. También la conoció en Tinder y, asegura Watanabe, quiere ser madre. Pero hay relaciones bastante más particulares.

Una de sus nuevas parejas tiene 46 años, está casada y trabaja como médica. Procede, según Watanabe, de una familia acomodada y le entrega 30.000 yenes cada vez que se encuentran.

Otra mujer, de 50 años y madre soltera, también pertenece a una familia con dinero y posee un edificio. Algunos de los acuerdos que describe se parecen más a relaciones de conveniencia que a una pareja convencional.

Watanabe tampoco parece haber abandonado su obsesión por tener una familia numerosa. Llegó a fijarse como objetivo tener 54 hijos, una cifra que no escogió al azar: quería superar los 53 que tuvo Tokugawa Ienari, el undécimo shōgun de Japón.

Según sus propias cuentas, ahora ya tiene 13. Algunas de sus nuevas parejas quieren quedarse embarazadas y él plantea que podrían acabar viviendo juntos.

Incluso una de las mujeres que formaban parte de su antigua familia, Chihiro, habría regresado a su entorno, embarazada de nuevo, según ha contado Watanabe en su canal de YouTube.

De aquella casa de Sapporo queda poco. Pero por ahora, el hombre de las cuatro ‘esposas’ ha cambiado de casa, de pareja y hasta de estado civil, pero no parece haber cambiado de propósito.