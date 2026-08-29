Nepal confirma la localización de un segundo español desaparecido durante la riada

Vista posterior a las inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo a lo largo del río Trishuli en Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA Nepal ha confirmado la localización de dos españoles tras la riada, aunque aún no han sido rescatados y siguen en comunicación con las autoridades. El balance oficial eleva a 626 los muertos y a 2.426 los desaparecidos en Nepal, y la cifra total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet asciende a 633. Las operaciones de búsqueda y rescate han sido suspendidas temporalmente por la lluvia y la niebla, y algunos cuerpos recuperados están en estado irreconocible. Se están recogiendo muestras de ADN de los cuerpos no identificados, que serán enterrados tras cumplir los trámites legales para evitar riesgos sanitarios.

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) elevó este sábado a dos los nacionales españoles localizados, tras cifrar en tres los desaparecidos, después de la masiva riada que ha causado más de 600 muertos y casi 2.500 personas en paradero desconocido en Nepal y la región autónoma del Tíbet (China).



El organismo oficial incluyó a dos españoles en el apartado de localizados, precisando que se encuentran en comunicación con las autoridades y no han sido rescatados, en su última actualización del listado de extranjeros desaparecidos publicada a las 13:30 hora local (07:45 GMT).



Según el balance de la NTB, un total de 184 turistas extranjeros han sido rescatados con vida tras la riada del pasado miércoles en las cuencas del Bhotekoshi y el Trishuli, mientras que tres se encuentran localizados y en contacto con las autoridades, entre ellos los dos españoles. Otros 420 continúan completamente incomunicados.

Este último informe, que recoge informaciones de agencias de viajes, hoteles y autoridades, añade que las autoridades nepalíes mantienen una estrecha coordinación con misiones diplomáticas de varios países para dar con el paradero de sus nacionales.



La junta turística confirmó la reapertura total de la estratégica autopista que conecta Katmandú con Mugling, vital para restablecer comunicaciones y trasladar fallecidos y rescatados, aunque advirtió de que persisten muchos tramos cortados en las zonas más castigadas por las riadas en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha.



Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 626 la cifra de muertos y 2.426 las personas en paradero desconocido tras la riada del miércoles, por lo que, sumadas las víctimas de China en el condado tibetano de Gyirong, los recuentos separados de ambas partes alcanzan ya los 633 fallecidos y casi 3.000 sin localizar.

Búsqueda de cadáveres

"Las operaciones de búsqueda y rescate se han suspendido temporalmente debido a la lluvia y la niebla", declaró a Reuters Narendra Pariyar, el principal funcionario del distrito de Rasuwa, uno de los más afectados.

Según explicó, el objetivo principal es organizar el transporte terrestre para trasladar a los peregrinos rescatados a la capital, Katmandú.

Tras las muertes ocurridas hace tres días a causa del diluvio, las autoridades informaron que algunos cuerpos recuperados se encontraban en estado de descomposición irreconocible. Serán enterrados tras cumplir con los trámites legales debido a los riesgos para la salud y al temor a posibles epidemias.

"Se recogerán muestras de ADN y los cuerpos serán enterrados en un espacio abierto", indicó la administración del distrito de Chitwan en un comunicado.

En Katmandú, familiares de los desaparecidos se congregaron frente al Campus Médico de Maharajgunj, donde se trasladaron algunos cuerpos. Muchos intentaban identificar a sus parientes a través de fotografías de los cadáveres, que estaban pegadas o colgadas en la puerta y los muros perimetrales.

Las autoridades indicaron que solo siete de los 49 cuerpos trasladados al hospital habían sido identificados.