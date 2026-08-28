Nepal eleva a 469 los muertos por la inmensa riada que arrasó comunidades enteras mientras siguen las tareas de búsqueda

Los bomberos llevan a cabo las labores de búsqueda y rescate en la zona de puerto Gyirong, en el Tíbet. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El número de muertos por la riada en Nepal asciende a 469, con cientos de desaparecidos, tras arrasar comunidades en el norte del país y la frontera con Tíbet. Chitwan es el distrito más afectado, con 178 fallecidos, seguido de Nawalparasi Este (110) y Gorkha (44), según las autoridades nepalíes. Más de 13.000 efectivos de seguridad participan en las labores de búsqueda y rescate, pese a las dificultades por la destrucción de infraestructuras y vías de acceso. La ONU advierte sobre la dificultad para acceder a las zonas más afectadas, mientras la cifra total de desaparecidos supera los 1.400 entre Nepal y China.

La Policía de Nepal ha elevado este viernes a 469 los muertos confirmados como consecuencia de la riada del miércoles, que arrasó comunidades enteras a su paso, mientras continúan las difíciles tareas de búsqueda de centenares de desaparecidos en una zona del norte del país y la frontera con la región autónoma del Tíbet (China).

Según la última actualización oficial emitida a primera hora por la Policía nepalí, Chitwan es el distrito más golpeado con 178 fallecidos, seguido de Nawalparasi Este (110), Gorkha (44), Nuwakot (37), Dhading (33), Tanahun (28), Nawalparasi Oeste (27) y Rasuwa (12).

Las autoridades afirman haber rescatado o atendido a más de 1.545 personas heridas, de las cuales la mayoría se localizan en Nuwakot (898), Rasuwa (644) y Dhading (3), mientras más de 80 heridos reciben atención médica en centros hospitalarios del Valle de Katmandú.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Más de 13.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, que incluyen a agentes de la Policía de Nepal, soldados del Ejército y miembros de la Policía Armada (APF), permanecen desplegados en la zona afectada y sus inmediaciones, según informa Efe.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado, sin embargo, sobre las extremas dificultades para acceder a las áreas más siniestradas debido a la destrucción de decenas de puentes, carreteras y vías de acceso, sumado al barro acumulado y al colapso de las redes de comunicación.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) contabiliza por el momento 977 personas en paradero desconocido, entre las que figuran 517 extranjeros, 127 nepalíes residentes en el exterior de visita, 85 miembros de las fuerzas de seguridad y aduanas, y decenas de pobladores locales de Rasuwa, Makwanpur y Nuwakot.

Mientras, las autoridades chinas han reportado tres fallecidos y centenares de desaparecidos, que en conjunto suman un balance de 502 fallecidos y más de 1.400 desaparecidos reportados en total por ambas partes, sin que haya constancia de un equipo coordinador transfronterizo.