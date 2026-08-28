Nepal confirma que ha localizado a uno de los tres españoles desaparecidos: la cifra de muertos llega a 543

Las claves

Las claves Generado con IA Nepal ha localizado a uno de los tres españoles desaparecidos tras las inundaciones, mientras otros dos siguen sin ser encontrados. La cifra de muertos por las riadas en Nepal ha ascendido a 543 y más de 1.900 personas continúan desaparecidas. Las inundaciones han arrasado comunidades enteras y más de 1.545 personas han resultado heridas, la mayoría en Nuwakot y Rasuwa. Las tareas de rescate se ven dificultadas por la destrucción de infraestructuras y las malas condiciones de acceso, según la ONU.

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) indicó en su último boletín que uno de los tres ciudadanos españoles que figuraban en la lista de personas desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que han arrasado el norte de Nepal ha sido localizado, sin aportar más detalles al respecto.

En su último boletín, el organismo oficial incluye a un nacional español en el apartado de rescatados, mientras mantiene a otros dos ciudadanos en la lista de personas en paradero desconocido, sin aportar por el momento más detalles sobre la identidad o las circunstancias del hallazgo.

Horas antes, el Gobierno de Nepal había publicado un listado con las identidades de más de 600 turistas desaparecidos o fuera de contacto, tanto extranjeros como nepalíes visitantes a la zona, entre ellos dos mujeres y un hombre españoles.

La lista, divulgada y actualizada varias veces por la cartera nepalí de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, muestra las identidades, nacionalidades y, en algunos casos, número de pasaporte o carné de identidad y referencias sobre la estancia de los desaparecidos, como zonas en las que se hallaban.

En ella, que no ha sido actualizada desde hace unas horas, aparecen tres turistas, dos mujeres y un hombre, identificados como de nacionalidad española, con ellas dos vinculadas a un grupo de senderismo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español, que informó la víspera de cuatro españoles desaparecidos, rebajó este viernes a tres la cifra, al informar de que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y haciendo gestiones con las autoridades locales.

El número total de muertos en las riadas ha ascendido a 538 personas en Nepal, mientras que más de 1.900 siguen desaparecidas. Sin embargo, las autoridades chinas confirmaron cinco fallecidos, por lo que la cifra de muertos se eleva a 543, informa Reuters.

La riada del miércoles arrasó comunidades enteras a su paso como consecuencia.

Las autoridades afirman haber rescatado o atendido a más de 1.545 personas heridas, de las cuales la mayoría se localizan en Nuwakot (898), Rasuwa (644) y Dhading (3), mientras más de 80 heridos reciben atención médica en centros hospitalarios del Valle de Katmandú.

Más de 13.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, que incluyen a agentes de la Policía de Nepal, soldados del Ejército y miembros de la Policía Armada (APF), se han desplazado a la zona y sus inmediaciones, según informa Efe, aunque han tenido que suspender las operaciones de rescate, que se han vuelto a poner en marcha después de unas horas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado, además, sobre las extremas dificultades para acceder a las áreas más siniestradas debido a la destrucción de decenas de puentes, carreteras y vías de acceso, sumado al barro acumulado y al colapso de las redes de comunicación.