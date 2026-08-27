Una inmensa riada arrasa la frontera entre Nepal y el Tíbet: el Gobierno de Katmandú teme que haya unos 15.000 fallecidos

Vista posterior a las inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo a lo largo del río Trishuli en Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA Una riada masiva causada por el desprendimiento de un glaciar ha arrasado el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, dejando al menos 160 muertos y casi 900 desaparecidos. El gobierno nepalí teme que el número de fallecidos pueda ascender hasta los 15.000 debido a la magnitud del desastre y la acumulación de escombros en las zonas afectadas. Las autoridades han evacuado a miles de personas y movilizado helicópteros para rescatar a los atrapados, mientras se reportan decenas de turistas y trabajadores desaparecidos. La catástrofe ha destruido infraestructuras clave como puentes y proyectos hidroeléctricos, y ha movilizado apoyo internacional, incluyendo fondos de emergencia y equipos de rescate.

Nepal ha sufrido este miércoles una inmensa riada que ha golpeado con fuerza el norte del país, especialmente el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, cerca de la frontera con el Tíbet, en China, y que deja, por el momento, al menos 160 muertos y casi 900 desaparecidos.

Sin embargo, el gobierno nepalí ha emitido un comunicado en el que teme que se podrían lamentar entre 10.000 y 15.000 muertos. Por el momento, los datos son provisionales, ya que, según fuentes oficiales nepalíes, hay montañas de hasta 22 metros de escombros en ciertas viviendas.

Asimismo, las autoridades de Bihar informaron que habían evacuado a unas 5.000 personas de seis distritos y que planeaban evacuar a un total de entre 10.000 y 12.000 personas.

La catástrofe ocurrió temprano, sobre las 08:40 hora local (02:55 GMT) un desprendimiento de glaciar a unos 20 km al noreste del paso de Rasuwagadhi (frontera entre Nepal y China) provocó una riada masiva de lodo y sedimentos en el río Lhende, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales. El agua llegó también a territorio chino.

Decenas de imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo pequeños pueblos enteros, embalses, puentes y otras infraestructuras son arrasadas completamente cuando el río que los atraviesa crece de golpe, mientras decenas de personas corren intentando huir de las inundaciones.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde el último reporte de la Policía, dado a las 23:05 local (17:20 GMT), informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada, mientras que las autoridades chinas informaron de tres muertos en el condado tibetano Gyirong, según un primer balance difundido por el canal estatal CCTV.

China ha reportado también 265 desaparecidos, mientras el balance nepalí suma 384 turistas de los que no se tiene contacto —291 extranjeros, entre ellos dos españoles, y 93 nepalíes— además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.

Al menos 80 puentes fueron destruidos (35 puentes vehiculares y 45 colgantes peatonales) y la riada causó "serios daños" a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, cuya construcción acababa de concluir y que tenía previsto iniciar pruebas en los próximos días, según declaró el director del proyecto, Bijay Mohan Bhattarai, al periódico Kathmandu Post.

Origen de la riada

Las autoridades siguen evaluando el origen de la riada, ya que en un primer momento se contempló como posibilidad un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet, pero también se ha aludido a un terremoto que ha podido causar esta emergencia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó de forma preliminar que un terremoto ocurrido a las 8:37 hora local (2:52 GMT) habría provocado un gran deslizamiento de tierra, bloqueando el curso del río y originando después la inundación.

🚨WATCH : Massive Flooding in Nepal, Through the Tibetan Region



India needs to be on High Alert pic.twitter.com/w07fnpuLO5 — The Frustrated Indian (@FrustIndian) August 26, 2026

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó de un seísmo de magnitud 4,4, con epicentro a unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros, pero luego revisó el evento y concluyó que se trató de un deslizamiento de magnitud 5,2 y situó su origen a unos 55 kilómetros de al noroeste de Kodari.

Labores de rescate

El Gobierno de Nepal ordenó movilizar helicópteros del Ejército y de empresas privadas para rescatar a heridos y personas atrapadas, trasladarlas a lugares seguros y desplegar todos los recursos necesarios en la zona.

En total, según el último balance de la NDRRMA, las autoridades han rescatado 93 personas por tierra y 116 con helicópteros.

Además, el Ejecutivo declaró zona de desastre durante tres meses las áreas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, y dispuso atención médica gratuita para los heridos, alojamiento y alimentos para quienes hayan perdido sus viviendas y asistencia económica inmediata para las familias de los fallecidos, de acuerdo con la legislación vigente.

La crecida del Lhende Khola vista por satélite. 2026 PLANET LABS PBC/Handout

El Gobierno ordenó además reabrir cuanto antes las carreteras bloqueadas, restablecer el suministro de agua potable, electricidad y telecomunicaciones y movilizar recursos para la reconstrucción de las infraestructuras públicas dañadas.

Apoyo internacional

La Unión Europea (UE) activó este miércoles el sistema satelital Copernicus para mapear las zonas afectadas, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen dijo que el bloque está "listo para movilizar más asistencia".

"Mis pensamientos están con todos los afectados, especialmente las familias que han perdido seres queridos o que aún esperan noticias. También compartimos un pensamiento para los valientes equipos de primera respuesta", dijo Von der Leyen, en X.

El primer ministro indio, Narendra Modi, mostró a su homólogo su solidaridad y aseguró que sus equipos "están coordinando de cerca los esfuerzos de rescate y socorro". Diez toneladas de ayuda india ya han sido enviadas para la tragedia, en la que hay más de 170 ciudadanos indios en la lista de desaparecidos.

También expresaron su solidaridad el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, que se mostró "profundamente preocupado", el de Alemania, Johann Wadephul, y el presidente brasileño, Lula da Silva, quien aseguró que "las imágenes causan asombro y nos conmueven a todos".

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha liberado más de un millón de euros en fondos de emergencia para apoyar la respuesta de la Cruz Roja de Nepal.